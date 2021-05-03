День кондитера: історія та рецепт солодкого десерту

Кожне свято не обходиться без солодких десертів. Ми підготували для вас рецепт тірамісу, який ви легко можете приготувати вдома.

3 травня в Україні святкують День кондитера. Вони створюють солодкі шедеври, які створюють атмосферу свята, радості та щастя.

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Приготування солодощів, тістечок, тортів – це мистецтво. Хороший кондитер не тільки знає як створити десерти, має витончений смак, а й володіє фантазією та творчою уявою. Кондитер – митець, який як художник створює кондитерські шедеври.

Історія кондитерського мистецтва своїм корінням сягає давніх часів, коли використовували мед, фрукти, прянощі, а потім навчилися отримувати цукор з соку тростини в Індії. Згодом усі солодощі у Європу привозили зі Сходу. Наприкінці XV на початку XVI століття кондитерське мистецтво виникло в Італії й пов'язано з появою та поширенням цукру у тих регіонах.

Слово кондитер походить від італійського дієслова "кандіере" – "варити в цукрі", а з латини "кондитор" означає майстра, який готує їжу на професійному рівні. У давні часи так називали не тільки кухарів. З поширенням кондитерської справи у XVIII столітті таких майстрів почали називати кондитерами.

В Україні пропонується відзначати 3 травня, коли 1932 року було засновано Всесоюзний науково-дослідний інститут кондитерської промисловості.

Кондитери створюють шедеври, , які люблять в усьому світі: відомі французькі тістечка – макаруни, круасани, торт "Наполеон" або італійське – тірамісу.

Десерт тірамісу/ Фото Рexels

Рецепт тірамісу

Приготуйте каву, залиште для охолодження. Жовтки відокремте від білків. Поставте білки у холодильник. У мисці збийте міксером жовтки з цукром, додайте сир маскарпоне, перемішайте до однорідної консистенції. Білки з дрібкою солі збийте міксером у пишну піну, додайте у крем з сиром, обережно перемішайте лопаткою. Каву з'єднайте з лікером. Кожне печиво занурте у каву, викладіть у форму шарами, змастіть кремом, зверху викладіть крем. Залиште на 10 годин у холодильнику. Перед подачею посипте десерт какао, задекоруйте тертим шоколадом. Смачного!

– 6 яєць;– 500 грамів сиру маскарпоне;– 250 грамів печива савоярді;– 150 грамів цукру;– 300 мілілітрів кави еспресо;– 30 мілілітрів кавового лікеру або коньяку;– 3-4 столові ложки какао-порошку;– шоколад;– дрібка солі.