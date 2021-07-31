День народження Гаррі Поттера: особливі страви зі світу Гоґвортсу
Джерело:24 канал
Прихильники чарівного світу щорічно 31 липня святкують день народження Гаррі Поттера. Казковий світ чарівників особливий не тільки своїми персонажами чи загадковими локаціями, а й неймовірною кухнею.
Усі сім книг про Гаррі Поттера рясніють згадками про їжу. Велика частина страв із чарівного світу походить безпосередньо з класичної британської кухні.
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Гаррі та його однокласники снідають ковбасами, кашею, смаженими помідорами та тостами з мармеладом, а вечеряють яловичиною та йоркширським пудингом, відбивними з баранини, стейком та чабанським пирогом. Smachno News зібрав добірку особливих страв із чарівного світу.
Торт на День народження Гаррі від Геґріда
Можливо, Хаґрід не найкращий кухар, але зробив особливий торт до дня народження Гаррі. Саме у той день хлопчик дізнався, що він чарівник.
Особливий десерт для Гаррі / Фото BuzzFeed
Цукерки Берті Ботта
Цукерки з особливим та незвичним смаком – улюблений смаколик школярів Гоґвортсу. У поїзді можна отримати смаколик зі смаком шоколаду, м'яти перцю або іриски. Але також можна було відчути смак пупка, бруду, корму для собак, клею для конвертів, мокроти або блювоти.
Пудинг міссіс Дурслі
Відомий десерт, який зруйнував ельф-домовик Доббі. Ніжний пудинг із цукровими фіалками – один із найсмачніших солодких шедеврів.
Шоколадні жабки
У фільмах та книгах ці жабки втікали та могли налякати дітлахів. Але кому вистачало наснаги наздогнати їх, то міг ласувати чудовим шоколадом.
Нирковий пиріг з Гоґвортсу
Цю класичну страву часто подавали на святах Гоґвортсу. Повторити страву вдома не надто важко навіть для недосвідченого кулінара.
Незвичний пиріг / Фото BuzzFeed
Лимонний Шербет
Маглівські солодощі, які обожнював Дамблдор. Одного разу він навіть використав їх як пароль до свого кабінету.
Гарбузові пиріжки
Гарбузові пиріжки – одні з найсмачніших ласощів, що продаються в Гоґвортс-Експрес. Це особливе поєднання солодкого тіста та ніжної гарбузової начинки.
Маслопиво
Золота трійця обожнювала забігати у "Три мітли" та частуватися цим зігрівальним напоєм. Аналог маслопива можна зготувати й вдома. Варто поєднати теплу суміш яблучного сидру, домашнього соусу з ірисом та імбирне пиво.
П'янкий напій / Фото BuzzFeed