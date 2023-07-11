Що приготувати на Петра і Павла: традиційні святкові страви крізь віки

День Петра та Павла – одне із з найбільших релігійних свят у православній традиції, саме в цей день завершується Петровий піст. Саме тому здавна святкування у цей день було особливим.

Наші предки в усі часи намагалися дотримуватися прикмет та традицій. Християнське свято, яке у народі отримало назву Петрівка, припадає на 12 липня. У цей день потрібно обов'язково приготувати традиційні українські страви, про які розповідає 24 Канал.

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Символізм страв

Свято Петра та Павла – це кінець посту. Для українців це особливий період, який заведено пишно святкувати. За спільною трапезою зазвичай збиралася ціла родина, друзі та сусіди. Влаштовували такі обіди у садку чи на подвір'ї, щоб сповна насолодитися літом.

Традиційною стравою були так звані мандрики. У коржики з пшеничного тіста додавали сколотини (зібрані під час Петрівки) та переварену сироватку, а також сир та яйця. Назву пиріжків у народі пов'язували з оповідкою про мандрування світом апостолів Петра й Павла. Згідно із розповіддю у них зозуля вкрала одного "мандрика" і за це її Бог покарав – саме о цій порі вона перестає кувати.

Святкування згідно з традиціями / Фото unsplash

До свята Петра господині намагалися зробити перші зажинки ячменю з нового врожаю і в день свята освятити в церкві обрядовий хліб.

Що приготувати на сучасне свято

У цей день наші предки варили червоний борщ. Саме наступила пора нового врожаю, чому ж не скористатися такою нагодою?

Після посту хочеться м'яса, тому в цей день різали домашнього кабанчика чи птицю і готували з них різноманітні м'ясні страви, домашні ковбаси.

Оскільки Петро – покровитель рибного промислу, то в це свято на столі також повинні бути страви зі свіжої риби. Риба із спаржею стане чудовою ідеєю для кожної сім'ї.