Всесвітній День піци: найпопулярніші види піци – рецепти на будь-який смак
Сьогодні, 9 лютого, у світі відзначають міжнародний День піци. Найгучніше це свято святкують на батьківщині піци – Італії. У Неаполі влаштовують грандіозний фестиваль "Pizzavillage" – найбільший фестиваль піци у світі, який триває тиждень.
Джерело:24 канал
Ми підготували для вас цікаву підбірку найпопулярніших піц, які ви з легкістю можете приготувати вдома. А щоб смаколик вийшов дійсно смачним та ідентичним італійському зразку – тісто повинне бути тоненьким, але не сухим.
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Існує безліч різноманітних видів піци, від класичної Маргарити до рибної з тунцем. Розберімо найпопулярніші з них та, які інгредієнти потрібні, щоб їх приготувати.
Найпопулярніші види піци
– Маргарита
Для приготування класичної піци Маргарита вам потрібно кілька інгредієнтів: сир Моцарела, томатний соус, помідори, базилік. Не забудьте посипати піцу запашним орегано.
– Пепероні
Одна з найулюбленіших піц молоді, адже до її складу входить томатний соус, Моцарела, пікантне салямі пепероні та у деяких регіонах Італії додають ще коктейльні томати.
Піца пепероні
– Кальцоне
Цей вид піци запікають, склавши її навпіл. Інгредієнтами для начинки зазвичай є орегано, гриби, Рікотта, шинка, Моцарела та Пармезан.
– Чотири сири
Сирна піца користується неабиякою популярністю серед шанувальників піци. До її складу входять сири: Пармезан, Дор блю, Моцарела та Брі.
– Баварська
Баварську піцу не назвеш дієтичною і низькокалорійною, однак піца дуже смачна. Традиційно в начинку кладуть помідори, Моцарелу, томатний соус, корнішони, мисливські ковбаски, баварські ковбаски та цибулю.
– Гавайська
Головними інгредієнтами гавайської піци є ананаси. Також до піци кладуть томатний соус, курочку або шинку, зелені оливки й Моцарелу.
Гавайська піца з ананасами
– Диявола
Надгостра піца серед всіх можливих – Диявола. До начинки кладуть томатний соус, ковбаски, перець чилі, а в деяких регіонах Італії ще додають гриби та базилік. В Україні найчастіше Дияволу готують із помідорами.
– Цезаре
Мабуть, найсоковитіша піца, адже в начинку кладуть свіже листя салату, помідори чері, перепелині яйця, відварну курочку та рясно посипають Пармезаном. Соусом для Цезаре може бути як томатний, так і вершковий.
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– Капричіоза
Досить популярна піца серед молоді, адже до складу начинки входять мариновані помідори, оливки, сир Рікотта і Пармезан, а також шинка. Традиційно для приготування піци застосовується оливкова олія і зелень. Склад начинки може варіюватися. У ній можуть бути овочі (в тому числі кукурудза, артишоки), риба, м'ясо, гриби.
– Неаполітанська
Проста, але водночас дуже смачна піца складається із сиру, оливок, ковбаси, свіжих помідорів та оливкової олії.
– Піца з морепродуктами
Креветки, мідії, кальмари – найсвіжіші дари моря в поєднанні з часниковим соусом, лимоном та оливками.
Ароматна вишукана піца з морепродуктами
– Піца з тунцем
Якщо ви шаленієте від морепродуктів, тоді піца з тунцем теж прийде вам до вподоби. В начинку кладуть томатний соус, оливки, Моцарелу і тунець.
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