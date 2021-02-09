Сегодня, 9 февраля в мире отмечают международный День пиццы. Громче всех этот праздник празднуют на родине пиццы – в Италии. В Неаполе устраивают грандиозный фестиваль "Pizzavillage" – крупнейший фестиваль пиццы в мире, который длится неделю.

Мы подготовили для вас интересную подборку самых популярных пицц, которые вы с легкостью можете приготовить дома. А чтобы блюдо получилось действительно вкусным и идентичным итальянскому образцу – тесто должно быть тонким, но не сухим.

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Существует множество различных видов пиццы, от классической Маргариты до рыбной с тунцом. Разберем самые популярные из них и какие ингредиенты нужны, чтобы их приготовить.

Самые популярные виды пиццы

– Маргарита

Для приготовления классической пиццы Маргарита вам нужно несколько ингредиентов: сыр Моцарелла, томатный соус, помидоры, базилик. Не забудьте посыпать пиццу душистым орегано.

– Пепперони

Одна из самых любимых пицц молодежи, ведь в ее состав входит томатный соус, Моцарелла, пикантное салями пепперони и в некоторых регионах Италии добавляют еще коктейльные томаты.



Пицца пепперони

– Кальцоне

Этот вид пиццы запекают, сложив ее пополам. Ингредиентами для начинки обычно являются орегано, грибы, рикотта, ветчина, Моцарелла и Пармезан.

– Четыре сыра

Сырная пицца пользуется большой популярностью среди поклонников пиццы. В ее состав входят сыры: Пармезан, Дор блю, Моцарелла и Бри.

– Баварская

Баварскую пиццу не назовешь диетической и низкокалорийной, однако пицца очень вкусная. Традиционно в начинку кладут помидоры, Моцареллу, томатный соус, корнишоны, охотничьи колбаски, баварские колбаски и лук.

– Гавайская

Главными ингредиентами гавайской пиццы являются ананасы. Также в пиццу кладут томатный соус, курочку или ветчину, зеленые оливки и моцареллу.



Гавайская пицца с ананасами

– Дьявола

Сверхострая пицца среди всех возможных – Дьявола. К начинке кладут томатный соус, колбаски, перец чили, а в некоторых регионах Италии еще добавляют грибы и базилик. В Украине чаще всего Дьяволу готовят с помидорами.

– Цезаре

Пожалуй, самая сочная пицца, ведь в начинку кладут свежие листья салата, помидоры черри, перепелиные яйца, отварную курочку и обильно посыпают пармезаном. Соусом для Цезаре может быть как томатный, так и сливочный.

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– Капричиоза

Достаточно популярная пицца среди молодежи, ведь в состав начинки входят маринованные помидоры, оливки, сыр Рикотта и Пармезан, а также ветчина. Традиционно для приготовления пиццы применяется оливковое масло и зелень. Состав начинки может варьироваться. В ней могут быть овощи (в том числе кукуруза, артишоки), рыба, мясо, грибы.

– Неаполитанская

Простая, но в то же время очень вкусная пицца состоит из сыра, оливок, колбасы, свежих помидоров и оливкового масла.

– Пицца с морепродуктами

Креветки, мидии, кальмары – самые свежие дары моря в сочетании с чесночным соусом, лимоном и оливками.



Ароматная изысканная пицца с морепродуктами

– Пицца с тунцом

Если вы без ума от морепродуктов, тогда пицца с тунцом тоже придется вам по душе. В начинку кладут томатный соус, оливки, Моцареллу и тунец.