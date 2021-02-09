Всесвітній День піци: найпопулярніші види піци – рецепти на будь-який смак

Джерело:24 канал
Сьогодні, 9 лютого, у світі відзначають міжнародний День піци. Найгучніше це свято святкують на батьківщині піци – Італії. У Неаполі влаштовують грандіозний фестиваль "Pizzavillage" – найбільший фестиваль піци у світі, який триває тиждень.
Ми підготували для вас цікаву підбірку найпопулярніших піц, які ви з легкістю можете приготувати вдома. А щоб смаколик вийшов дійсно смачним та ідентичним італійському зразку – тісто повинне бути тоненьким, але не сухим.
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Існує безліч різноманітних видів піци, від класичної Маргарити до рибної з тунцем. Розберімо найпопулярніші з них та, які інгредієнти потрібні, щоб їх приготувати.
Для приготування класичної піци Маргарита вам потрібно кілька інгредієнтів: сир Моцарела, томатний соус, помідори, базилік. Не забудьте посипати піцу запашним орегано.
Одна з найулюбленіших піц молоді, адже до її складу входить томатний соус, Моцарела, пікантне салямі пепероні та у деяких регіонах Італії додають ще коктейльні томати.
Піца пепероні
Цей вид піци запікають, склавши її навпіл. Інгредієнтами для начинки зазвичай є орегано, гриби, Рікотта, шинка, Моцарела та Пармезан.
Сирна піца користується неабиякою популярністю серед шанувальників піци. До її складу входять сири: Пармезан, Дор блю, Моцарела та Брі.
Баварську піцу не назвеш дієтичною і низькокалорійною, однак піца дуже смачна. Традиційно в начинку кладуть помідори, Моцарелу, томатний соус, корнішони, мисливські ковбаски, баварські ковбаски та цибулю.
Головними інгредієнтами гавайської піци є ананаси. Також до піци кладуть томатний соус, курочку або шинку, зелені оливки й Моцарелу.
Гавайська піца з ананасами
Надгостра піца серед всіх можливих – Диявола. До начинки кладуть томатний соус, ковбаски, перець чилі, а в деяких регіонах Італії ще додають гриби та базилік. В Україні найчастіше Дияволу готують із помідорами.
Мабуть, найсоковитіша піца, адже в начинку кладуть свіже листя салату, помідори чері, перепелині яйця, відварну курочку та рясно посипають Пармезаном. Соусом для Цезаре може бути як томатний, так і вершковий.
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Досить популярна піца серед молоді, адже до складу начинки входять мариновані помідори, оливки, сир Рікотта і Пармезан, а також шинка. Традиційно для приготування піци застосовується оливкова олія і зелень. Склад начинки може варіюватися. У ній можуть бути овочі (в тому числі кукурудза, артишоки), риба, м'ясо, гриби.
Проста, але водночас дуже смачна піца складається із сиру, оливок, ковбаси, свіжих помідорів та оливкової олії.
Креветки, мідії, кальмари – найсвіжіші дари моря в поєднанні з часниковим соусом, лимоном та оливками.
Ароматна вишукана піца з морепродуктами
Якщо ви шаленієте від морепродуктів, тоді піца з тунцем теж прийде вам до вподоби. В начинку кладуть томатний соус, оливки, Моцарелу і тунець.