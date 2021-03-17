День Святого Патріка 2021: рецепти смачних напоїв

Джерело:24 канал
Рецепти двох найпопулярніших напоїв на День Святого Патріка 2021 – далі в матеріалі.
17 березня у світі святкують День Святого Патріка – національне ірландське свято. Раніше День Святого Патріка вважали тільки релігійним святом, у цей день зачинялися заклади, що продають алкоголь, люди не гуляли, лише молилися.
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Сьогодні його супроводжують розваги, гуляння, танці й карнавали. Протягом року люди придумують і шиють костюми, розучують пісні та танці, готують сувеніри й п'ють алкогольні напої.
Традиційним кольором Дня святого Патріка вважається зелений, а традиційними алкогольними напоями – зелене пиво та знаменитий ірландський коктейль Wild Irish Rose, рецепти яких ми для вас підготували.
Коктейль Wild Irish RoseІнгредієнти:
Зелене пивоІнгредієнти: