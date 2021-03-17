День Святого Патріка 2021: рецепти смачних напоїв

Рецепти двох найпопулярніших напоїв на День Святого Патріка 2021 – далі в матеріалі.

17 березня у світі святкують День Святого Патріка – національне ірландське свято. Раніше День Святого Патріка вважали тільки релігійним святом, у цей день зачинялися заклади, що продають алкоголь, люди не гуляли, лише молилися.

Читайте також Шеф-кухарі з досвідом йшли у сльозах, – перші подробиці Пекельної кухні від Алекса Якутова

Сьогодні його супроводжують розваги, гуляння, танці й карнавали. Протягом року люди придумують і шиють костюми, розучують пісні та танці, готують сувеніри й п'ють алкогольні напої.

Традиційним кольором Дня святого Патріка вважається зелений, а традиційними алкогольними напоями – зелене пиво та знаменитий ірландський коктейль Wild Irish Rose, рецепти яких ми для вас підготували.

Коктейль Wild Irish Rose (Дика ірландська роза)

Коктейль Wild Irish Rose

Змішайте в шейкері віскі, лимонний сік, гранатовий сироп та ретельно потрусіть. Перелийте суміш в бокал та долийте до країв імбирного пива. Для декору коктейлю використовують мініатюрні бутони та пелюстки троянд. Смачного!

Рецепт зеленого пива

– 40 мл ірландського віскі;– 20 мл лимонного соку;– 20 мл гранатового сиропу;– 200 мл імбирного пива.

Зелене пиво

На дно бокалу для пива додайте кілька капель рідкого зеленого харчового барвника. Залийте все пивом, чим світліший напій, тим яскравішим буде колір. Додайте шматочок лайму. Смачного!

– 500 мл світлого пива;– шматок лайму;– зелений барвник.