Деруни з м'ясом: швидкий рецепт страви від Ектора Хіменеса-Браво
Джерело:інстаграм Ектора Хіменеса-Браво
Набридли звичайні картопляні деруни? Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом страви з м'ясним фаршем. Новий смак української страви підкорить ваш шлунок!
Давайте трішки відійдемо від традиційного рецепта картопляних дерунів та приготуємо їх з м'ясом. До речі, рецепт надзвичайно легкий у приготуванні, з ним справиться кожний.
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Деруни з м'ясом
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Деруни з м'ясом / Скріншот зі сторінки Ектора Хіменеса-Браво
– 3 шт. картоплі;
– 200 г фаршу (свинина і яловичина);
– 20 г зеленої цибулі;
– 10 г петрушки;
– 1 куряче яйце;
– 2 г сухого часнику;
– 2 г паприки;
– 2 г чорного меленого перцю;
– 2 г солі.
Приготування:
- Ретельно помийте картоплю та почистіть від шкірки. Натріть картоплю на грубій тертці та відіжміть зайвий сік.
Приготування дерунів з м'ясом / Скріншот зі сторінки Ектора Хіменеса-Браво
- Наріжте цибулю маленькими кільцями та змішайте з картоплею. Додайте нарізаної петрушки та вибийте яйце – перемішайте масу.
Приготування дерунів з м'ясом / Скріншот зі сторінки Ектора Хіменеса-Браво
- Ретельно перемішайте всі інгредієнти, включно зі спеціями та фаршем.
Приготування дерунів з м'ясом / Скріншот зі сторінки Ектора Хіменеса-Браво
- Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олією та обсмажте деруни з обох сторін до готовності.
Приготування дерунів з м'ясом / Скріншот зі сторінки Ектора Хіменеса-Браво
- Подавайте деруни до столу зі сметаною. Смачного!