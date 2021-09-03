Деруни з м'ясом: швидкий рецепт страви від Ектора Хіменеса-Браво

Набридли звичайні картопляні деруни? Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом страви з м'ясним фаршем. Новий смак української страви підкорить ваш шлунок!

Давайте трішки відійдемо від традиційного рецепта картопляних дерунів та приготуємо їх з м'ясом. До речі, рецепт надзвичайно легкий у приготуванні, з ним справиться кожний.

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Деруни з м'ясом

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2



Деруни з м'ясом / Скріншот зі сторінки Ектора Хіменеса-Браво

– 3 шт. картоплі;– 200 г фаршу (свинина і яловичина);– 20 г зеленої цибулі;– 10 г петрушки;– 1 куряче яйце;– 2 г сухого часнику;– 2 г паприки;– 2 г чорного меленого перцю;– 2 г солі.

Приготування:

Ретельно помийте картоплю та почистіть від шкірки. Натріть картоплю на грубій тертці та відіжміть зайвий сік.



Приготування дерунів з м'ясом / Скріншот зі сторінки Ектора Хіменеса-Браво

Наріжте цибулю маленькими кільцями та змішайте з картоплею. Додайте нарізаної петрушки та вибийте яйце – перемішайте масу.



Приготування дерунів з м'ясом / Скріншот зі сторінки Ектора Хіменеса-Браво

Ретельно перемішайте всі інгредієнти, включно зі спеціями та фаршем.



Приготування дерунів з м'ясом / Скріншот зі сторінки Ектора Хіменеса-Браво

Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олією та обсмажте деруни з обох сторін до готовності.



Приготування дерунів з м'ясом / Скріншот зі сторінки Ектора Хіменеса-Браво