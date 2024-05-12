Лише з 2 інгредієнтів: приготуйте шоколадний мус на День матері
12 травня 2024, 22:30Читать новость на русском
Джерело:Un jour Une recette
Приготуйте на День матері смачний шоколадний мус. Для цього потрібно мати всього 2 інгредієнти.
Апельсин чудово поєднується з шоколадом. Обов'язково збережіть цей рецепт.
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Шоколадно-апельсиновий мус
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
– 150 грамів чорного шоколаду;
– 200 мілілітрів апельсинового соку.
Приготування:
- Вичавіть сік з апельсинів.
- Шоколад поламайте на дрібні шматки та розтопіть на водяній бані.
- Влийте до розтопленого шоколаду свіжий апельсиновий сік і швидко перемішайте до однорідної консистенції.
- Розлийте апельсиново-шоколадну масу в порційний посуд та поставте в холодильник, щоб десерт застиг. На це піде до 30 хвилин.
- За бажання прикрасьте готовий шоколадно-апельсиновий мус апельсиновою цедрою.