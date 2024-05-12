Лише з 2 інгредієнтів: приготуйте шоколадний мус на День матері

12 травня 2024, 22:30
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Джерело:

Un jour Une recette

Приготуйте на День матері смачний шоколадний мус. Для цього потрібно мати всього 2 інгредієнти.

Апельсин чудово поєднується з шоколадом. Обов'язково збережіть цей рецепт.

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Шоколадно-апельсиновий мус

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 150 грамів чорного шоколаду;
– 200 мілілітрів апельсинового соку.

Приготування:

  1. Вичавіть сік з апельсинів.
  2. Шоколад поламайте на дрібні шматки та розтопіть на водяній бані.
  3. Влийте до розтопленого шоколаду свіжий апельсиновий сік і швидко перемішайте до однорідної консистенції.
  4. Розлийте апельсиново-шоколадну масу в порційний посуд та поставте в холодильник, щоб десерт застиг. На це піде до 30 хвилин.
  5. За бажання прикрасьте готовий шоколадно-апельсиновий мус апельсиновою цедрою.
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Автор: Ольга Котів