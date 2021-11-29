Десерт з дитинства: готуємо цукерки грильяж

29 листопада 2021 , 18:17
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Джерело:

ютуб Лізи Глінської

Ці цукерки закохають вас з першого шматочка, а щоб приготувати справжній домашній грильяж вам потрібні звичайні інгредієнти та трішки магії.

Цукерки грильяж – це улюблені солодощі з дитинства не одного покоління. Вони вміру тверді, з великою кількістю улюблених горіхів (лісовий горіх, волоський або мигдаль). Також можна використовувати арахіс.

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Талановита українська кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами рецептом приготування грильяжу, за яким сама готує для рідних і близьких. А щоб вам легше готувалося – дівчина відзняла відеорецепт.

Рецепт цукерок грильяж

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 8


Грильяж / Скріншот з відео

Інгредієнти:
 – 200 грамів обсмажених горіхів;
 – 50 грамів апельсинових цукатів;
 – 70 грамів вершкового масла;
 – 100 грамів меду;
 – 150 грамів цукру;
 – дрібка солі;
 – 1 грам лимонної кислоти;
 – 5 мілілітрів води;
 – 300 грамів молочного або чорного шоколаду.

Приготування:

  1. З'єднайте в каструлі цукор, мед, вершкове масло, дрібку солі та воду з лимонною кислотою.
  1. Варіть масу при постійному помішуванні 5 хвилин.
  1. Обсмажені горіхи подрібніть, але щоб вони не були занадто дрібного розміру.
  1. Додайте до цукрової маси горіхи, цукати та перемішайте.


Скріншот з відео

  1. Як тільки маса трішки охолоне, сформуйте з неї кульки. Залишіть їх на силіконовому килимку до повного охолодження.


Скріншот з відео

  1. Розтопіть шоколад на паровій бані. 


Скріншот з відео

  1. Покрийте шоколадом кульки та залишіть охолоджуватися і застигати в прохолодному місці.


Скріншот з відео

  1. Цукерки готові. Смачного!

Відеорецепт приготування цукерок грильяж:

 

Автор: Богданна Рибак