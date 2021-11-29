Десерт з дитинства: готуємо цукерки грильяж
Джерело:ютуб Лізи Глінської
Ці цукерки закохають вас з першого шматочка, а щоб приготувати справжній домашній грильяж вам потрібні звичайні інгредієнти та трішки магії.
Цукерки грильяж – це улюблені солодощі з дитинства не одного покоління. Вони вміру тверді, з великою кількістю улюблених горіхів (лісовий горіх, волоський або мигдаль). Також можна використовувати арахіс.
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Талановита українська кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами рецептом приготування грильяжу, за яким сама готує для рідних і близьких. А щоб вам легше готувалося – дівчина відзняла відеорецепт.
Рецепт цукерок грильяж
- Час: 60 хвилин
- Порції: 8
Грильяж / Скріншот з відео
– 200 грамів обсмажених горіхів;
– 50 грамів апельсинових цукатів;
– 70 грамів вершкового масла;
– 100 грамів меду;
– 150 грамів цукру;
– дрібка солі;
– 1 грам лимонної кислоти;
– 5 мілілітрів води;
– 300 грамів молочного або чорного шоколаду.
Приготування:
- З'єднайте в каструлі цукор, мед, вершкове масло, дрібку солі та воду з лимонною кислотою.
- Варіть масу при постійному помішуванні 5 хвилин.
- Обсмажені горіхи подрібніть, але щоб вони не були занадто дрібного розміру.
- Додайте до цукрової маси горіхи, цукати та перемішайте.
Скріншот з відео
- Як тільки маса трішки охолоне, сформуйте з неї кульки. Залишіть їх на силіконовому килимку до повного охолодження.
Скріншот з відео
- Розтопіть шоколад на паровій бані.
Скріншот з відео
- Покрийте шоколадом кульки та залишіть охолоджуватися і застигати в прохолодному місці.
Скріншот з відео
- Цукерки готові. Смачного!
Відеорецепт приготування цукерок грильяж: