Що приготувати з тіста філо: східний десерт з медом та фісташками

2 квітня 2024, 23:55
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Джерело:

Papilot

Філо – тонке тісто, яке дуже часто використовують у східних кухнях. Воно складається з тонких шарів тіста, зазвичай виготовленого з муки, води, солі та іноді олії або вершків.

Це дуже тонке і неймовірно крихке тісто, яке використовується для приготування різноманітних страв, таких як пиріжки, випічка, апетитні солодкі і солоні закуски. Великим плюсом є те, що це тісто можна придбати у магазині вже у готовому вигляді.

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Випічка філо з медом і фісташками

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– пакет філо тіста;
– жменя несолоних фісташок;
– жменя несолоного мигдалю;
– 1 чайна ложка кориці;
– 1 чайна ложка свіжомеленого кардамону;
– пів склянки коричневого цукру;
– 5 чайних ложок апельсинового соку (найкраще свіжовичавленого);
– 1/3 склянки води;
– 5 столових ложок м'якого масла;
– 4 столові ложки меду;
– оливкова олія.

Приготування:

  1. Фісташки та мигдаль подрібніть в м'ясорубці.
  2. З'єднайте масло і мед.
  3. Покладіть перші чотири листи тіста філо на деко.
  4. Змастіть їх сумішшю вершкового масла і меду.
  5. Посипте їх горіхами та спеціями.
  6. Покладіть на них ще чотири шари.
  7. Продовжуйте за схемою намазування маслом і медом і посипання добавками, поки не залишиться останній лист філо. Верх коржа змастіть оливковою олією.
  8. Потім наріжте багатошаровий корж на смужки.
  9. Згорніть їх у великі рулетики.
  10. Випікайте при 180 градусах близько 35 – 40 хвилин (або поки воно не почне апетитно підрум'янюватися).
  11. Готуйте цукровий сироп.
  12. Змішайте коричневий цукор з водою та апельсиновим соком. Варіть на повільному вогні, поки він не почне густіти. Потім охолодіть і полийте десерт перед подачею.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська