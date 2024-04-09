Ніжний, як хмаринка: простий рецепт ідеального десерту "Три молока"
9 квітня 2024, 21:10Читать новость на русском
Джерело:olga_riabenko_
Десерт "Три молока" – дуже простий у приготуванні. Він подається у склянці та має чудовий вигляд.
Цей десерт родом з Колумбії. Він ідеально підійде до Великоднього столу чи до будь-якого іншого свята.
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Десерт "Три молока"
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 4 яйця;
– 120 грамів цукру;
– 120 грамів борошна;
– 5 грамів розпушувача;
– цедра 1 апельсина.
Для просочування:
– 200 мілілітрів молока;
– 200 мілілітрів кокосового молока;
– 150 грамів вареного згущеного молока.
Для крему:
– 300 мілілітрів вершків 30%;
– 150 грамів маскарпоне;
– 25 грамів цукрової пудри;
– кокосова стружка для декору.
Приготування:
- Яйця, цукор та цедру збийте в кухонному комбайні або блендері протягом 7 хвилин.
- Борошно змішайте з розпушувачем, вимішайте лопаткою та обережно введіть в яєчну масу.
- Викладіть тісто в круглу форму діаметром 18 сантиметрів та випікайте в розігрітій до 165 градусів духовці протягом 35 хвилин.
- Дайте охолонути й поламайте на шматочки розміром 3×3 сантиметри.
- Змішайте всі інгредієнти для просочування в сотейнику, поставте на вогонь й доведіть до однорідності. Перелийте в миску й дайте охолонути.
- Збийте вершки та маскарпоне до стійких піків.
- Просочіть шматочки бісквіта. Чергуючи бісквіт з кремом, складіть десерт в склянки чи баночки. Зверху задекоруйте кремом та кокосовою стружкою.