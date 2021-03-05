Рецепт десерту Три молока від Володимира Троцького

Від цього десерту не зможе відмовитись ніхто! Ніжний, ароматний та надзвичайно смачний – нумо готувати разом.

Надзвичайно смачний десерт "Три молока" обожнюють всі поціновувачі солодощів! Володимир Троцький й сам в захваті від цього смачного десерту й приготував його покроковий рецепт.

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Десерт "Три молока" швидкий та легкий у приготуванні, тому ви з легкістю можете залучати дітей до процесу приготування.

Рецепт "Три молока"

Ретельно збийте яйця з цукровою пудрою, ваніліном та сіллю до стійких піків. Борошно додавайте до яєчної маси у два етапи. Дно форми для випікання вистеліть пергаментом, вилийте тісто та випікайте бісквіт в духовці при 180 градусах 25-30 хвилин. У окремій мисці змішайте всі інгредієнти для просочування бісквіту до однорідної маси. Для крему збийте вершки, окремо сир маскарпоне з цукровою пудрою. Змішайте ці інгредієнти в одну масу. Підготуйте 10 формочок для десертів. Поламайте бісквіт на шматочки 1х1 сантиметр. Викладіть в формочки бісквіт, сирний крем та крем для просочування, знову бісквіт, крем для просочування та сирний крем – так до самого верху формочки. Готовий десерт відправте відпочити в холодильник на 3-4 години. Смачного!

– 80 г борошна;– 70 г цукру;– ½ ч. л ваніліну;– дрібка солі;– 4 яйця.– 70 мл вершків 30-33%;– 4 ст. л вареного згущеного молока;– 250 г згущеного молока.– 2 ст. л цукрової пудри;– 200 г маскарпоне;– 100 мл вершків 30-33%.