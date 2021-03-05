Рецепт десерту Три молока від Володимира Троцького

Від цього десерту не зможе відмовитись ніхто! Ніжний, ароматний та надзвичайно смачний – нумо готувати разом.
Надзвичайно смачний десерт "Три молока" обожнюють всі поціновувачі солодощів! Володимир Троцький й сам в захваті від цього смачного десерту й приготував його покроковий рецепт.
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Десерт "Три молока" швидкий та легкий у приготуванні, тому ви з легкістю можете залучати дітей до процесу приготування.
Рецепт "Три молока"
Інгредієнти:
– 80 г борошна;
– 70 г цукру;
– ½ ч. л ваніліну;
– дрібка солі;
– 4 яйця.
Для просочування бісквіту:
– 70 мл вершків 30-33%;
– 4 ст. л вареного згущеного молока;
– 250 г згущеного молока.
Для крему:
– 2 ст. л цукрової пудри;
– 200 г маскарпоне;
– 100 мл вершків 30-33%.
- Ретельно збийте яйця з цукровою пудрою, ваніліном та сіллю до стійких піків. Борошно додавайте до яєчної маси у два етапи.
- Дно форми для випікання вистеліть пергаментом, вилийте тісто та випікайте бісквіт в духовці при 180 градусах 25-30 хвилин.
- У окремій мисці змішайте всі інгредієнти для просочування бісквіту до однорідної маси.
- Для крему збийте вершки, окремо сир маскарпоне з цукровою пудрою. Змішайте ці інгредієнти в одну масу.
- Підготуйте 10 формочок для десертів. Поламайте бісквіт на шматочки 1х1 сантиметр.
- Викладіть в формочки бісквіт, сирний крем та крем для просочування, знову бісквіт, крем для просочування та сирний крем – так до самого верху формочки.
- Готовий десерт відправте відпочити в холодильник на 3-4 години. Смачного!