Десерт з трьох інгредієнтів: рецепт з шоколадом
8 березня 2022 , 22:04Читать новость на русском
Джерело:ютуб Здоровий і смачний
Коли хочеться солоденького, а в холодильнику немає нічого окрім яєць та шоколаду, ви можете швидко приготувати цей десерт.
Всього три інгредієнти, кілька хвилин на приготування, а решту за вас зробить холодильник. Коли десерт стабілізується, охолоне, на вас чекає приємний шоколадний десерт, який за консистенцією нагадувати мус.
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Рецепт десерту нашвидкуруч
- Час: 15 хвилин (1 година на охолодження)
- Порції: 6
– 100 грамів чорного шоколаду;
– 1 сире куряче яйце;
– 30 грамів цукру;
– 60 мілілітрів гарячої води.
Приготування:
- Ретельно вимийте шкарлупу яйця, щоб до страви не потрапив бруд та мікроби.
- Шоколад залийте гарячою водою, відправте на плиту та розтопіть.
- Яйце розділіть на білок та жовток. Останні додайте до шоколаду та перемішайте, а білок збийте міксером разом з цукром.
- До білкової пишною маси додайте шоколадну та знову збийте все міксером.
- Викладіть шоколадну масу в піали та відправте в холодильник на 60 хвилин.
- Подавайте готовий десерт рясно посипавши тертим шоколадом.
Смачного!
Відеорецепт приготування шоколадного десерту з трьох інгредієнтів: