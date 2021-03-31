Корисний десерт з авокадо за рецептом Володимира Ярославського

Хочете здивувати рідних ресторанним десертом приготованим власноруч? Володимир Ярославський підготував саме для вас цей рецепт десерту з авокадо, який, між іншим, і ззовні схожий на нього як дві каплі води.
Оригінальний десерт з авокадо від шеф-кухаря Володимира Ярославського ззовні теж у формі цього корисного продукту.
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Десерт чудово підійде для пісного меню, також у ньому не має борошна та цукру. Приготуйте смачний десерт для родини та здивуйте їх неперевершеним смаком і оригінальним виглядом страви.
Рецепт десерту з авокадо
Інгредієнти:
– 100 г кеш'ю замочених;
– 40 г фініки без кісточки;
– 35 г кокосового масла;
– 40 г води;
– 15 г шоколаду.
- Спочатку потрібно підготувати кісточку для десерту. Змішуємо всі інгредієнти, окрім шоколаду в блендері та перебиваємо в однорідну масу, потім додаємо ще трохи розтопленого шоколаду і ставимо в холодильник застигнути на 3-4 години.
- Дістаємо загуслу суміш і формуємо кульки, розміром з невелику кісточку авокадо.
Особисто я далі ставлю кульки крему ще в морозилку на 2 – 4 години та покриваю тонким шаром шоколаду – як цукерки Трюфель, просто руками! Виходять дуже смачні цукерки, – додав Володимир Ярославський.
Для мусу з авокадо нам потрібно:
Інгредієнти:
– 1 авокадо;
– 12 г лимонного соку;
– 20 г сиропу топінамбура;
– 35 г кокосового масла.
- Розрізаємо авокадо навпіл, акуратно виймаємо кісточку, щоб не пошкодити шкірку.
- М'якуш виймаємо ложкою, кладемо в блендер і змішуємо з кокосовим маслом, лимонним соком і сиропом топінамбура, пробиваємо до однорідного стану.
- Половинки шкурок добре протираємо серветкою в середині, і покриваємо пензликом розтопленим шоколадом – тоненьким шаром.
- Ставимо в холодильник охолонути на 20 хвилин і ще раз покриваємо тонким шаром, ставимо ще раз охолонути на 10 хвилин.
- Наповнюємо половинки мусом з авокадо, ставимо в середину кісточку.
- Потім тільки вже акуратно відокремлюємо шкірку від шоколаду і подаємо до столу. Смачного!
Поради від Володимира Ярославського
- Мус рекомендую не зберігати, а відразу використовувати – з одного авокадо якраз виходить 2 половинки.
- Сироп топінамбуру можна замінити на будь-який інший.
- Сорт авокадо в мене haas – він найсмачніший для мене з доступних.
- Шоколад брав на лактулозі.