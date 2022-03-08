Десерт за 15 хвилин: кавово-молочна насолода з печивом
8 березня 2022 , 12:27Читать новость на русском
Джерело:ютуб Здоровий і смачний
Немає настрою поратися коло бісквіта, але родину все-таки треба потішити солодким? Приготуйте легкий кавово-молочний десерт – без желатину, тіста та вершкового масла.
Цей десерт приготує навіть дитина. Адже особлива кондитерська майстерність тут не знадобиться.
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Кавово-молочний десерт за лічені хвилини
- Час: 15 хвилин (плюс 1 година на застигання)
- Порції: 6
– 500 мілілітрів молока;
– 100 грамів (плюс 2 столові ложки) цукру;
– 3 столові ложки кукурудзяного крохмалю;
– 50 мілілітрів води;
– 6 штук печива;
– 4 столові ложки розчинної кави;
– 2 столові ложки розчинної кави;
– 2 столові ложки гарячої води.
Приготування:
- Молоко вилийте до сотейника, додайте 100 грамів цукру й прогрійте до розчинення цукру.
- Каву (2 столові ложки) розчиніть у літеплій воді.
Скриншот із відео
- Розчинену каву влийте до молока й усе перемішайте.
Скриншот із відео
- Кукурудзяний крохмаль розведіть у 50 мілілітрах води. З'єднайте з кавово-молочною сумішшю й заваріть крем, постійно помішуючи віничком.
Скриншот із відео
- Печиво викладіть на дно піали, залийте кавовим кремом і відправте до холодильника на 1 годину.
Скриншот із відео
- Решту кави та цукру (по 2 столові ложки) розчиніть у літеплій воді й перемішайте. Збийте все міксером на густий, однорідний крем. Викладіть його на охолоджений десерт і розрівняйте ложкою.
Скриншот із відео
- Подавайте десерт охолодженим.
Смачного!
Кавово-молочний десерт у піалах залічені хвилини: відеорецепт: