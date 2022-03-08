Десерт за 15 хвилин: кавово-молочна насолода з печивом

8 березня 2022 , 12:27
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Джерело:

ютуб Здоровий і смачний

Немає настрою поратися коло бісквіта, але родину все-таки треба потішити солодким? Приготуйте легкий кавово-молочний десерт – без желатину, тіста та вершкового масла.

Цей десерт приготує навіть дитина. Адже особлива кондитерська майстерність тут не знадобиться.

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Кавово-молочний десерт за лічені хвилини

  • Час: 15 хвилин (плюс 1 година на застигання)
  • Порції: 6
Інгредієнти:
 – 500 мілілітрів молока;
 – 100 грамів (плюс 2 столові ложки) цукру;
 – 3 столові ложки кукурудзяного крохмалю;
 – 50 мілілітрів води;
 – 6 штук печива;
 – 4 столові ложки розчинної кави;
 – 2 столові ложки розчинної кави;
 – 2 столові ложки гарячої води.

Приготування:

  1. Молоко вилийте до сотейника, додайте 100 грамів цукру й прогрійте до розчинення цукру.
  1. Каву (2 столові ложки) розчиніть у літеплій воді.


Скриншот із відео

  1. Розчинену каву влийте до молока й усе перемішайте.


Скриншот із відео

  1. Кукурудзяний крохмаль розведіть у 50 мілілітрах води. З'єднайте з кавово-молочною сумішшю й заваріть крем, постійно помішуючи віничком.


Скриншот із відео

  1. Печиво викладіть на дно піали, залийте кавовим кремом і відправте до холодильника на 1 годину.


Скриншот із відео

  1. Решту кави та цукру (по 2 столові ложки) розчиніть у літеплій воді й перемішайте. Збийте все міксером на густий, однорідний крем. Викладіть його на охолоджений десерт і розрівняйте ложкою.


Скриншот із відео

  1. Подавайте десерт охолодженим.

Смачного!

Кавово-молочний десерт у піалах залічені хвилини: відеорецепт:

 

Автор: Богданна Рибак