Десерти без випікання: рецепти на будь-який смак
23 грудня 2022, 09:52Читать новость на русском
Щоб без зайвих труднощів приготувати вдома смачний торт на свято чи вихідні не обов'язкова наявність електрики у квартирі.
Смачні та яскраві торти без випічки вже чекають на вас, адже 24 канал дібрав тільки найкращі рецепти десертів.
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Такі торти підійду як для святкування Нового року, так і до Дня народження рідних чи друзів.
Рулет з мандаринами
- Час: 2 години
- Порції: 4 – 6
– 350 грамів печива;
– 2 стиглих банани;
– 2 столові ложки какао;
– 450 грамів домашнього сиру;
– мандарини;
– цукор або мед.
Приготування:
- Печиво подрібнюємо до стану крихти блендером або скалкою. Банан подрібнюємо до стану пюре. Змішуємо у мисці до однорідності: печиво, банан, какао. Відправляємо у холодильник на 10 – 15 хвилин.
- Кисломолочний сир перетираємо через сито, додаємо цукор та перемішуємо.
- За допомогою двох листів пергаменту та скалки розкатуємо тісто у прямокутник. Викладаємо сирну масу відступаючи 2 сантиметри від країв та залишаємо місце для того, щоб закрутити рулет.
- Викладаємо очищені мандарини, закручуємо рулет, защіпляємо краї. Перекладаємо все у харчову плівку або залишаємо закрученим у пергаменті, відправляємо у холодильник на 30 хвилин.
- Перед подачею прикрашаємо шоколадом або какао.
Смачного!
Желейний торт з малиною
- Час: 6 – 8 годин
- Порції: 6
Желейний торт / Фото Яни Станішевської
– 400 грамів малини;
– 1 пакетик малинового желе;
– 500 мілілітрів вершків жирністю від 30 – 33%;
– 2 – 3 столові ложки цукрової пудри;
– 1 столова ложка желатину.
Приготування:
- Обираємо дві форми: більшу і меншу. На дно меншої викладаємо шар харчової плівки. Зверху – малину.
- Готуємо малинове желе згідно з інструкцією на упаковці. Виливаємо його зверху на малину так, щоб він покривав її повністю.
- Відправляємо все в холодильник охолоджуватися та загуснути на 2 години.
- Через відведений час готуємо вершковий шар. Збиваємо вершки з цукровою пудрою до пишності.
- Додаємо до желатину 80 мілілітрів води, щоб він набух.
- Додаємо желатин до вершків та перемішуємо.
- Дістаємо з холодильника малинове желе, перевертаємо його та перекладаємо в більшу форму для торта.
- Зверху виливаємо вершкову масу та розрівнюємо ложкою.
- Відправляємо торт в холодильник на кілька годин.
- Готовий торт прикрашаємо та подаємо до столу.
Смачного!
Шоколадно-кавовий торт
- Час: 15 хвилин
- Порції: 8
– 400 грамів вершкового сиру;
– 300 грамів печива Орео;
– 60 грамів вершкового масла;
– 100 грамів шоколаду;
– 1 столова лодка розчинної кави в гранулах;
– 50 грамів цукрової пудри;
– 180 мілілітрів жирних вершків;
– горіхи для декору.
Приготування:
- Подрібнюємо печиво в крихту за допомогою блендера. Розтоплюємо вершкове масло та з'єднуємо з крихтою.
- Викладаємо основу для торта в кругле деко діаметром 18 сантиметрів, формуємо бортики.
- Збиваємо вершки (100 мілілітрів) з цукровою пудрою до стійких піків.
- Змішуємо з вершковим сиром та кавою в гранулах. Перемішуємо крем до однорідної консистенції.
- На паровій бані розтоплюємо шоколад та вершки.
- Викладаємо на корж кавовий крем, розрівнюємо лопаткою. Зверху викладаємо шоколадний крем.
- Посипаємо торт дрібно нарізаними горішками.
Смачного!