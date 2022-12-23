Десерти без випікання: рецепти на будь-який смак

Щоб без зайвих труднощів приготувати вдома смачний торт на свято чи вихідні не обов'язкова наявність електрики у квартирі.

Смачні та яскраві торти без випічки вже чекають на вас, адже 24 канал дібрав тільки найкращі рецепти десертів.

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Такі торти підійду як для святкування Нового року, так і до Дня народження рідних чи друзів.

Рулет з мандаринами

Час: 2 години

2 години Порції: 4 – 6

– 350 грамів печива;– 2 стиглих банани;– 2 столові ложки какао;– 450 грамів домашнього сиру;– мандарини;– цукор або мед.

Приготування:

Печиво подрібнюємо до стану крихти блендером або скалкою. Банан подрібнюємо до стану пюре. Змішуємо у мисці до однорідності: печиво, банан, какао. Відправляємо у холодильник на 10 – 15 хвилин.

Кисломолочний сир перетираємо через сито, додаємо цукор та перемішуємо.

За допомогою двох листів пергаменту та скалки розкатуємо тісто у прямокутник. Викладаємо сирну масу відступаючи 2 сантиметри від країв та залишаємо місце для того, щоб закрутити рулет.

Викладаємо очищені мандарини, закручуємо рулет, защіпляємо краї. Перекладаємо все у харчову плівку або залишаємо закрученим у пергаменті, відправляємо у холодильник на 30 хвилин.

Перед подачею прикрашаємо шоколадом або какао.

Смачного!

Желейний торт з малиною

Час: 6 – 8 годин

6 – 8 годин Порції: 6



Желейний торт / Фото Яни Станішевської

– 400 грамів малини;– 1 пакетик малинового желе;– 500 мілілітрів вершків жирністю від 30 – 33%;– 2 – 3 столові ложки цукрової пудри;– 1 столова ложка желатину.

Приготування:

Обираємо дві форми: більшу і меншу. На дно меншої викладаємо шар харчової плівки. Зверху – малину.

Готуємо малинове желе згідно з інструкцією на упаковці. Виливаємо його зверху на малину так, щоб він покривав її повністю.

Відправляємо все в холодильник охолоджуватися та загуснути на 2 години.

Через відведений час готуємо вершковий шар. Збиваємо вершки з цукровою пудрою до пишності.

Додаємо до желатину 80 мілілітрів води, щоб він набух.

Додаємо желатин до вершків та перемішуємо.

Дістаємо з холодильника малинове желе, перевертаємо його та перекладаємо в більшу форму для торта.

Зверху виливаємо вершкову масу та розрівнюємо ложкою.

Відправляємо торт в холодильник на кілька годин.

Готовий торт прикрашаємо та подаємо до столу.

Смачного!

Шоколадно-кавовий торт

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 8



Фото ютуб Здоровий і смачний

– 400 грамів вершкового сиру;– 300 грамів печива Орео;– 60 грамів вершкового масла;– 100 грамів шоколаду;– 1 столова лодка розчинної кави в гранулах;– 50 грамів цукрової пудри;– 180 мілілітрів жирних вершків;– горіхи для декору.

Приготування:

Подрібнюємо печиво в крихту за допомогою блендера. Розтоплюємо вершкове масло та з'єднуємо з крихтою.

Викладаємо основу для торта в кругле деко діаметром 18 сантиметрів, формуємо бортики.

Збиваємо вершки (100 мілілітрів) з цукровою пудрою до стійких піків.

Змішуємо з вершковим сиром та кавою в гранулах. Перемішуємо крем до однорідної консистенції.

На паровій бані розтоплюємо шоколад та вершки.

Викладаємо на корж кавовий крем, розрівнюємо лопаткою. Зверху викладаємо шоколадний крем.

Посипаємо торт дрібно нарізаними горішками.

Смачного!