Аж шкода їсти: 10 презентацій ресторанних страв, від яких очей не відвести
Джерело:24 канал
Шукаєте натхнення для нових кулінарних шедеврів? Світ професійної кулінарії також не знає спокою. Кухарі та кондитери невтомно експериментують, створюючи страви, що заворожують не лише смаком, а й самою подачею.
Ось 10 страв, оформлених кухарями світового рівня. Ми неабияк постаралися, щоб дібрати найкращі роботи.
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Нереально вишукані презентації – лишень погляньте!
Закуски
Щоб розігріти апетит та рецептори першими в ресторанах подають легкі закуски з овочів, риби або м'яса. Ми обрали три овочеві закуски, від яких вже тече слинка.
Закуска з авокадо та квіток цукіні
Закуска з авокадо та квіток цукіні / Фото шеф-кухаря Ben Boeynaems
Фарширований солодкий помідор з базиліковим сорбетом і песто
Фарширований помідор на закуску /Фото шеф-кухаря Kirk Westaway
Карпаччо з томатів, песто та квітів
Помідорова закуска / Фото шеф-кухаря Alessandro Riemer
Основні страви
Ви тільки погляньте на ці витвори мистецтва, які дбайливо презентують шеф-кухарі. Щоб приготувати таку страву вдома та вишукано подати її вам точно потрібно трішки магії.
Рататуй з двома пюре та зеленою олією
Овочевий рататуй з двома пюре / Фото шеф-кухаря Rich Knott
Італійські равіолі з рікоттою та бланшованими чері
Равіолі з овочами / Фото шеф-кухаря Метео Зельйонка
Філе скумбрії з кранчем та пелюстками
Скумбрія з пелюстками / Фото шеф-кухаря Yuri Wattimena
Десерти
Десерт – невід'ємна частина будь-якої трапези. Скільки праці вклали кондитери у свої шедеври, щоб не тільки здивувати клієнтів презентацією, а й смаком!
Мініатюра полуничного торта Фрізьє
Міні Фрізьє / Фото кондитера Patissier Cheng
Пана кота з пюре манго та шоколадним диском
Пана кота з манго / Фото кондитера David Vidal
Париж-Брест
Карамельний Париж-Брест / Фото кондитера Miquel Guarro
Бісквітний торт "Веселка" з вершковим кремом
І на кінець яскравий торт "Веселка" виконаний у стилі іграшки антистрес Поп-іт.
Торт "Веселка" / Фото кондитерки Dinara Kasko
Торт "Веселка" / Фото кондитерки Dinara Kasko
Ми впевнені, що змогли хоч трішки надихнути вас вишуканими презентаціями сучасних ресторанних страв.