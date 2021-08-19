Аж шкода їсти: 10 презентацій ресторанних страв, від яких очей не відвести

Шукаєте натхнення для нових кулінарних шедеврів? Світ професійної кулінарії також не знає спокою. Кухарі та кондитери невтомно експериментують, створюючи страви, що заворожують не лише смаком, а й самою подачею.

Ось 10 страв, оформлених кухарями світового рівня. Ми неабияк постаралися, щоб дібрати найкращі роботи.

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Нереально вишукані презентації – лишень погляньте!

Закуски

Щоб розігріти апетит та рецептори першими в ресторанах подають легкі закуски з овочів, риби або м'яса. Ми обрали три овочеві закуски, від яких вже тече слинка.

Закуска з авокадо та квіток цукіні



Закуска з авокадо та квіток цукіні / Фото шеф-кухаря Ben Boeynaems

Фарширований солодкий помідор з базиліковим сорбетом і песто

Фарширований помідор на закуску /Фото шеф-кухаря Kirk Westaway

Карпаччо з томатів, песто та квітів



Помідорова закуска / Фото шеф-кухаря Alessandro Riemer

Основні страви

Ви тільки погляньте на ці витвори мистецтва, які дбайливо презентують шеф-кухарі. Щоб приготувати таку страву вдома та вишукано подати її вам точно потрібно трішки магії.

Рататуй з двома пюре та зеленою олією



Овочевий рататуй з двома пюре / Фото шеф-кухаря Rich Knott

Італійські равіолі з рікоттою та бланшованими чері



Равіолі з овочами / Фото шеф-кухаря Метео Зельйонка

Філе скумбрії з кранчем та пелюстками



Скумбрія з пелюстками / Фото шеф-кухаря Yuri Wattimena

Десерти

Десерт – невід'ємна частина будь-якої трапези. Скільки праці вклали кондитери у свої шедеври, щоб не тільки здивувати клієнтів презентацією, а й смаком!

Мініатюра полуничного торта Фрізьє



Міні Фрізьє / Фото кондитера Patissier Cheng

Пана кота з пюре манго та шоколадним диском



Пана кота з манго / Фото кондитера David Vidal

Париж-Брест



Карамельний Париж-Брест / Фото кондитера Miquel Guarro

Бісквітний торт "Веселка" з вершковим кремом

І на кінець яскравий торт "Веселка" виконаний у стилі іграшки антистрес Поп-іт.



Торт "Веселка" / Фото кондитерки Dinara Kasko



Торт "Веселка" / Фото кондитерки Dinara Kasko

Ми впевнені, що змогли хоч трішки надихнути вас вишуканими презентаціями сучасних ресторанних страв.