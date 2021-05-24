У Діснейленді на курорті Анахайм, що у штаті Каліфорнія (США) анонсували найдорожчий сендвіч у світі, який коштуватиме 99,99 доларів.

Читайте також Вчилася на художницю, а стала кулінаркою: американка створює неймовірно реалістичні торти

4 липня 2021 року у парку відкриють кампус "Месники", де у ресторані Pym Test Kitchen у меню з'явиться гігантський сендвіч Pym-ini.

Він готується з шинкою, салямі, в'яленими томатами, сиром проволоне, руколою, соусом марінара і подається на обсмаженій фокачі. Великий сендвіч розраховано на 6-8 гостей.

Сендвіч на одну особу коштуватиме – 14,49 доларів.

Також у меню буде гігантська фрикаделька з великою металевою ложкою та салат "Цезар" з одною величезною грінкою.

Дизайн ресторану створено за мотивами фільму "Людина-мураха та Оса" 2018 року. Атракціони було зачинено протягом року через пандемію.

Нагадаємо, Le Cordon Bleu по-українськи: Ольга Мартиновська запускає першу в Україні кулінарну академію.