В Диснейленде на курорте Анахайм, в штате Калифорния (США) анонсировали самый дорогой сэндвич в мире, который будет стоить 99,99 долларов.

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4 июля в 2021 году в парке откроют кампус "Мстители", где в ресторане Pym Test Kitchen в меню появится гигантский сэндвич Pym-ini.

Он готовится с ветчиной, салями, вялеными томатами, сыром проволоне, рукколой, соусом маринара и подается на обжаренной фокачче. Большой сэндвич рассчитан на 6-8 гостей.

Сэндвич на одного человека будет стоить – 14,49 долларов.

Также в меню будет гигантская фрикаделька с большой металлической ложкой и салат "Цезарь" с одной огромной гренкой.

Дизайн ресторана будет создан по мотивам фильма "Человек-муравей и Оса", который был снят в 2018 году. Аттракционы были закрыты в течение года из-за пандемии.

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