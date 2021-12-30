Дивуємо гостей: як приготувати заливне із коропа на святковий стіл

Рецепт риби в холодці стане в пригоді не тільки напередодні свят. Це чудова нагода здивувати гостей та влаштувати особливе застілля.

Риба в холодці – страва, яка не надто популярна на українському столі, проте у сусідній Польщі цей рецепт доволі відомий. Готують його в різних варіантах незалежно від пори року.

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Риба у смачному пікантному желе з додаванням овочів стане родзинкою свята.

Рецепт холодцю із коропа

Час: 4 години

Порцій: 4

Апетитна рибка / Фото smaker

Інгредієнти:

1 великий короп;

овочі на бульйон: морква, цибуля, петрушка, селера і шматочок цибулі-порею;

сушені гриби;

2 зубчики часнику;

петрушка;

запашний перець;

2 лаврових листи;

сіль і перець до смаку;

до аромату: часник, кріп, чилі.

60 грам желатину;

овочі для прикраси.

Приготування:

Почистіть рибу і наріжте її на скибочки. Зваріть овочі з перцем, лавровим листом, петрушкою, часником і грибами. Додайте до овочевого бульйону голову та хребет. Коли вода закипить – приправте сіллю. Додайте решту риби. Варіть на дуже повільному вогні 30 – 40 хвилин. У готовий бульйон додайте видавлений часник, подрібнений кріп і чилі. Через 5 хвилин процідіть та перевірте, чи достатньо спецій. Розчиніть желатин та відставте його на кілька хвилин, щоб “набухтів”. Додайте желатин у рибний бульйон та ретельно розмішайте. Викладіть овочі та шматки риби у красиву тарілку та залийте бульйоном. Залиште застигати у холодному місці мінімум на 3 години.

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