Дивуємо гостей: як приготувати заливне із коропа на святковий стіл
30 грудня 2021 , 19:07Читать новость на русском
Джерело:smaker
Рецепт риби в холодці стане в пригоді не тільки напередодні свят. Це чудова нагода здивувати гостей та влаштувати особливе застілля.
Риба в холодці – страва, яка не надто популярна на українському столі, проте у сусідній Польщі цей рецепт доволі відомий. Готують його в різних варіантах незалежно від пори року.
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Риба у смачному пікантному желе з додаванням овочів стане родзинкою свята.
Рецепт холодцю із коропа
Час: 4 години
Порцій: 4
Інгредієнти:
- 1 великий короп;
- овочі на бульйон: морква, цибуля, петрушка, селера і шматочок цибулі-порею;
- сушені гриби;
- 2 зубчики часнику;
- петрушка;
- запашний перець;
- 2 лаврових листи;
- сіль і перець до смаку;
- до аромату: часник, кріп, чилі.
- 60 грам желатину;
- овочі для прикраси.
Приготування:
- Почистіть рибу і наріжте її на скибочки.
- Зваріть овочі з перцем, лавровим листом, петрушкою, часником і грибами.
- Додайте до овочевого бульйону голову та хребет.
- Коли вода закипить – приправте сіллю.
- Додайте решту риби.
- Варіть на дуже повільному вогні 30 – 40 хвилин.
- У готовий бульйон додайте видавлений часник, подрібнений кріп і чилі. Через 5 хвилин процідіть та перевірте, чи достатньо спецій.
- Розчиніть желатин та відставте його на кілька хвилин, щоб “набухтів”.
- Додайте желатин у рибний бульйон та ретельно розмішайте.
- Викладіть овочі та шматки риби у красиву тарілку та залийте бульйоном.
- Залиште застигати у холодному місці мінімум на 3 години.
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