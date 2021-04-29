Рецепт дієтичної паски без дріжджів на Великдень

Надзвичайно смачна паска, яку ви з легкістю приготуєте вдома. Читайте рецепт та гайда готувати разом!

Паска складається з корисних інгредієнтів: кукурудзяного, рисового борошна, кокосової олії та підсолоджувача. Ароматна випічка з цедрою, родзинками готується на кефірі. Прикрасити випічку можете класичною білковою глазур'ю.

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Рецепт паски

Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці з'єднайте жовтки з підсолоджувачем, збийте міксером, додайте кефір, перемішайте. Апельсин помийте, натріть на грубій тертці. Соду погасіть оцтом. Далі – додайте розтоплене масло, соду, апельсинову цедру, лимонний сік, борошно, ванільний цукор, розпушувач. Збийте білки з дрібкою солі, влийте до жовтків, перемішайте обережно лопаткою. У тісто додайте родзинки, сухофрукти. Форму діаметром 11 сантиметрів змастіть кокосовим або вершковим маслом. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 50 хвилин. Дістаньте з духовки, залиште для охолодження, задекоруйте глазур'ю, фруктами. Смачного!

– 150 грамів рисового борошна;– 50 грамів кукурудзяного борошна;– 150 грамів кефіру;– 4 яйця;– 30 грамів кокосової олії (або вершкового масла 82%);– родзинки, сухофрукти;– 10 грамів розпушувача;– 2 грами соди;– оцет;– 10 грамів ванільного цукру;– апельсинова цедра;– підсолоджувач;– лимонний сік.