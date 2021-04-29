Рецепт дієтичної паски без дріжджів на Великдень

Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Fat Killers

Надзвичайно смачна паска, яку ви з легкістю приготуєте вдома. Читайте рецепт та гайда готувати разом!

Паска складається з корисних інгредієнтів: кукурудзяного, рисового борошна, кокосової олії та підсолоджувача. Ароматна випічка з цедрою, родзинками готується на кефірі. Прикрасити випічку можете класичною білковою глазур'ю.

Читайте також Три рецепти глазурі для паски від Тані Литвинової

Рецепт паски

Інгредієнти:
– 150 грамів рисового борошна;
– 50 грамів кукурудзяного борошна;
– 150 грамів кефіру;
– 4 яйця;
– 30 грамів кокосової олії (або вершкового масла 82%);
– родзинки, сухофрукти;
– 10 грамів розпушувача;
– 2 грами соди;
– оцет;
– 10 грамів ванільного цукру;
– апельсинова цедра;
– підсолоджувач;
– лимонний сік.
  1. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  2. У мисці з'єднайте жовтки з підсолоджувачем, збийте міксером, додайте кефір, перемішайте.
  3. Апельсин помийте, натріть на грубій тертці.
  4. Соду погасіть оцтом.
  5. Далі – додайте розтоплене масло, соду, апельсинову цедру, лимонний сік, борошно, ванільний цукор, розпушувач.
  6. Збийте білки з дрібкою солі, влийте до жовтків, перемішайте обережно лопаткою.
  7. У тісто додайте родзинки, сухофрукти.
  8. Форму діаметром 11 сантиметрів змастіть кокосовим або вершковим маслом.
  9. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 50 хвилин.
  10. Дістаньте з духовки, залиште для охолодження, задекоруйте глазур'ю, фруктами. Смачного!