Дієтична шаурма за 5 хвилин: рецепт із тунцем та рисом
9 вересня 2021 , 16:18Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Пильно стежите за фігурою? Ліза Глінська підготувала для вас рецепт "здорової" шаурми. Вона й смачна, і низькокалорійна. Просто золота середина!
Рибу та рис кулінарка-вигадниця загорнула... у листя свіжого салату. І впоралася з усім за 5 хвилин!
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Рецепт дієтичної шаурми за 5 хвилин
- Час: 5 хвилин
- Порції: 6 – 8
Дієтична шаурма / Скриншот із відео кулінарки
– 150 г вареного рису;
– 140 г тунця в олії;
– 100 г крем-сиру;
– 2 шт. свіжого огірка;
– листя салату;
– кріп – на ваш смак;
– сіль – на ваш смак.
Приготування:
- Ретельно помийте й просушіть листя салату на паперовому рушнику.
- З'єднайте в мисочці рис, крем-сир та тунець.
Приготування шаурми / Скриншот із відео кулінарки
- Дрібно наріжте кріп та огірок, додайте до рису. Ретельно перемішайте начинку.
Приготування шаурми / Скриншот із відео кулінарки
- За бажанням посоліть начинку.
Приготування шаурми / Скриншот із відео кулінарки
- Викладіть листя салату на таріль, на його центр – начинку й обережно сформуйте рулет, підгорнувши досередини краї.
- Дієтична шаурма готова.
Смачного!
Приготування шаурми з рибою – відео: