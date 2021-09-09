Дієтична шаурма за 5 хвилин: рецепт із тунцем та рисом

Пильно стежите за фігурою? Ліза Глінська підготувала для вас рецепт "здорової" шаурми. Вона й смачна, і низькокалорійна. Просто золота середина!

Рибу та рис кулінарка-вигадниця загорнула... у листя свіжого салату. І впоралася з усім за 5 хвилин!

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Рецепт дієтичної шаурми за 5 хвилин

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 6 – 8



Дієтична шаурма / Скриншот із відео кулінарки

– 150 г вареного рису;– 140 г тунця в олії;– 100 г крем-сиру;– 2 шт. свіжого огірка;– листя салату;– кріп – на ваш смак;– сіль – на ваш смак.

Приготування:

Ретельно помийте й просушіть листя салату на паперовому рушнику.

З'єднайте в мисочці рис, крем-сир та тунець.



Приготування шаурми / Скриншот із відео кулінарки

Дрібно наріжте кріп та огірок, додайте до рису. Ретельно перемішайте начинку.



Приготування шаурми / Скриншот із відео кулінарки

За бажанням посоліть начинку.



Приготування шаурми / Скриншот із відео кулінарки

Викладіть листя салату на таріль, на його центр – начинку й обережно сформуйте рулет, підгорнувши досередини краї.

Дієтична шаурма готова.

Смачного!

Приготування шаурми з рибою – відео: