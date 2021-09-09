Дієтична шаурма за 5 хвилин: рецепт із тунцем та рисом

9 вересня 2021 , 16:18
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Джерело:

інстаграм Лізи Глінської

Пильно стежите за фігурою? Ліза Глінська підготувала для вас рецепт "здорової" шаурми. Вона й смачна, і низькокалорійна. Просто золота середина!

Рибу та рис кулінарка-вигадниця загорнула... у листя свіжого салату. І впоралася з усім за 5 хвилин!

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Рецепт дієтичної шаурми за 5 хвилин

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 6 – 8


Дієтична шаурма / Скриншот із відео кулінарки

Інгредієнти:
 – 150 г вареного рису;
 – 140 г тунця в олії;
 – 100 г крем-сиру;
 – 2 шт. свіжого огірка;
 – листя салату;
 – кріп – на ваш смак;
 – сіль – на ваш смак.

Приготування:

  1. Ретельно помийте й просушіть листя салату на паперовому рушнику.
  1. З'єднайте в мисочці рис, крем-сир та тунець.


Приготування шаурми / Скриншот із відео кулінарки

  1. Дрібно наріжте кріп та огірок, додайте до рису. Ретельно перемішайте начинку.


Приготування шаурми / Скриншот із відео кулінарки

  1. За бажанням посоліть начинку.


Приготування шаурми / Скриншот із відео кулінарки

  1. Викладіть листя салату на таріль, на його центр – начинку й обережно сформуйте рулет, підгорнувши досередини краї.
  1. Дієтична шаурма готова.

Смачного!

Приготування шаурми з рибою – відео:

 

Автор: Богданна Рибак