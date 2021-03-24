Рецепт дієтичної запіканки з капусти та курятини: смачна страва на обід від тренера

Смачна та головне дієтична запіканка, яка точно не зашкодить вашій фігурі!
Ніжна та головне дієтична запіканка з капусти чимось нагадує італійську лазанью, але замість шарів тіста та калорійного соусу Бешамель в рецепті грецький йогурт та білокачанна капуста.
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Рецептом смачної запіканки з капусти поділилась з читачами фітнес тренер Наталія Савюк, яка вже не перший рік тренує та навчає в команді зіркового тренера Насті Каменських – Андрія Хомицького.
Отож, нумо готувати разом та харчуватися корисно і головне – смачно!
Рецепт капустяної запіканки з курятиною
КБЖВ* на 100 грамів – 90/9/5/3
Інгредієнти:
– 1 качан капусти;
– 500 г курячого філе;
– 60 г твердого сиру;
– 1 цибулина;
– 250 мл густого грецького йогурту 1,6%;
– 1 яйце;
– сіль, чорний мелений перець;
– базилік на ваш смак.
- Помийте капусту водою, розділіть на листочки, відваріть їх у воді протягом 3 – 4 хвилин до м'якості. Цибулю почистіть від лушпиння та наріжте дрібним кубиком.
- На розігрітій сковорідці протушкуйте цибулю з курячим фаршем. За необхідності влийте трішки води, додайте спецій.
- На дно форми для запікання викладіть шар капустяного листя. На капусту покладіть шар тушкованого курячого фаршу з цибулею. Посипте фарш шаром натертого сиру.
- Те ж саме виконайте з іншими інгредієнтами шар за шаром.
- Збийте йогурт з яйцем, посоліть і поперчіть, додайте базилік.
- Полийте верх запіканки соусом, посипте сиром, що залишився.
- Розігрійте духовку до 190 градусів та випікайте запіканку протягом 30 – 40 хвилин без конвекції.
- Готову капустяну запіканку подавайте відразу ж після приготування, розрізавши на порції. Смачного!
*КБЖВ: К – калорії, Б – білки, Ж – жири, В – вуглеводи.