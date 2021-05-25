Рецепт дієтичного полуничного морозива, яке не зіпсує вашу фігуру

На вулиці тепла та сонячна погода, настав час куштувати морозиво! Якщо ви стежите за фігурою, або просто не вживаєте цукру – наш рецепт морозива з полуниці прийде вам до смаку.

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За цим рецептом ви з легкістю можете приготувати будь-яке смачне та корисне морозиво, достатньо замінити полуницю на чорницю, пюре персика чи груші і смачний та поживний десерт готовий.

Рецепт корисного морозива

Для приготування полуничного джему видаліть хвостики з ягід. Подрібніть полуницю блендером та додайте крохмаль та підсолоджувач на ваш смак. Перелийте полуничний джем у каструлю та поставте на маленький вогонь. Варіть суміш до загустіння постійно помішуючи. Консистенція має бути рідка, але однорідна і тягуча. Домашній сир, йогурт та молоко перебийте у блендері до однорідної консистенції. Додайте до молочної суміші охолоджений полуничний джем, м'яту та перемішуємо. Розлийте рідке морозиво по формочках та відправте в морозилку. Смачного!

– 200 г полуниці;– 2 ст. л кукурудзяного крохмалю;– 150 г домашнього сиру;– 50 г молока;– 70 г йогурту;– підсолоджувач на ваш смак;– ванільний цукор на ваш смак;– м'ята на ваш смак.