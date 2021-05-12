Рецепт дієтичних картопляних кексів з курячим філе: швидко та смачно до сніданку чи обіду

Ніжні, ароматні та пухкі картопляні кекси сподобаються всій вашій родині, їх можна навіть брати з собою на роботу або давати діткам до школи.

Картопляні кекси – варіант швидкого та смачного сніданку чи обіду, який не повпливає на вашу фігуру, адже страва складається виключно з корисних продуктів.

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До складу страви входить рисове борошно, яке можна вживати якщо ви на правильному харчуванні або боретеся із надлишковою вагою.

Рецепт картопляних кексів

Ретельно помийте куряче філе, наріжте його шматочками та обсмажте разом із цибулькою на сковорідці до готовності. Картоплю почистіть від шкірки, помийте та натріть на дрібній тертці. Обов'язково відіжміть сік з картоплі. Курячі яйця збийте вінчиком разом зі спеціями. Змішайте в окремій тарілці болгарський перець, дрібно нарізані помідори, молоко, борошно, спеції, куряче філе, картоплю та яйця. Перемішайте всі інгредієнти до однорідної консистенції. Змастіть форми для кексів оливковою олією, вилийте тісто. Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте кекси 30 хвилин до готовності. За 5 хвилин до кінця приготування кексів посипте їх натертим сиром та відправте далі запікатися. Смачного!

– 2 картоплі;– 200 г курячого філе;– 50 г болгарського перцю;– 50 г помідорів;– цибуля на ваш смак;– 4 шт. курячих яєць;– 150 мл молока;– 100 г рисового борошна;– 1 ч. л розпушувача;– спеції на ваш смак;– 50 г твердого сиру.