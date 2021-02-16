Дієтичні курячі рулети за 10 хвилин: рецепт шеф-кухаря Аліка Мкртчяна

Учасник 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" Алік Мкртчян намагається стежити за своєю фігурою та поділився рецептом корисних курячих рулетів, які можна їсти на дієті.

Харизматичний шеф-кухар та бренд-шеф Алік Мкртчян поділився із читачами рецептом смачних курячих рулетів, які він готує за 10 хвилин.

Читайте також Хачапурі з куркою та грибами: домашній рецепт

До речі, курячі рулети надзвичайно корисні та не зашкодять вашій фігурі. Для страви вам потрібно всьо три інгредієнти та 10 хвилин на приготування.

Як приготувати дієтичні курячі рулети

Ретельно помийте м'ясо, просушіть паперовим рушником та розріжте повздовж. Відбийте куряче філе під харчовою плівкою, щоб не пошматувати його. Посоліть та поперчіть відбите куряче філе та викладіть на серединку сир Фета та авокадо нарізане шматочками. Обережно загорніть філе в рулет та закріпіть зубочистками. Курячі рулети можна запекти в духовці, а можна приготувати на сковорідці. Смачного!

– куряче філе;– авокадо;– сир Фета.