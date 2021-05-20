Яблучні оладки з домашнім сиром: рецепт корисної дієтичної страви

Не знаєте, що приготувати на обід? У нас є для вас рецепт смачної та легкої страви – оладки з яблуками на сирному тісті. Мінімум калорій та максимум користі!

Щоб приготувати домашні оладки з яблуками вам потрібні звичайні продукти, трішки часу і все готово! До речі, страву можна подавати до столу зі сметаною, грецьким йогуртом або кефіром.

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Якщо ви полюбляєте солодке – полийте оладки улюбленим джемом або медом.

Рецепт оладок

Ретельно помийте та почистіть яблука, видаліть серцевинки й насіння. Натріть яблука на грубій тертці. Додайте до яблук домашній сир та розімніть все виделкою Додайте до маси яйця, борошно, ванільний цукор та масло – перемішайте тісто на оладки до однорідної консистенції. Розігрійте сковорідку з кокосовою олією та смажте оладки до готовності з обох сторін. Смачного!

– 400 г яблук;– 200 г домашнього сиру;– 2 яйця;– 150 г рисового або цільнозернового борошна;– ванільний цукор;– 1 ст. л кокосової олії та вершкового масла.