Яблучні оладки з домашнім сиром: рецепт корисної дієтичної страви

20 травня 2021 , 11:46
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Джерело:

інстаграм Fat Killers

Не знаєте, що приготувати на обід? У нас є для вас рецепт смачної та легкої страви – оладки з яблуками на сирному тісті. Мінімум калорій та максимум користі!

Щоб приготувати домашні оладки з яблуками вам потрібні звичайні продукти, трішки часу і все готово! До речі, страву можна подавати до столу зі сметаною, грецьким йогуртом або кефіром.

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Якщо ви полюбляєте солодке – полийте оладки улюбленим джемом або медом.

Рецепт оладок

Інгредієнти:
 – 400 г яблук;
 – 200 г домашнього сиру;
 – 2 яйця;
 – 150 г рисового або цільнозернового борошна;
 – ванільний цукор;
 – 1 ст. л кокосової олії та вершкового масла.
  1. Ретельно помийте та почистіть яблука, видаліть серцевинки й насіння. Натріть яблука на грубій тертці.
  2. Додайте до яблук домашній сир та розімніть все виделкою
  3. Додайте до маси яйця, борошно, ванільний цукор та масло – перемішайте тісто на оладки до однорідної консистенції.
  4. Розігрійте сковорідку з кокосовою олією та смажте оладки до готовності з обох сторін. Смачного!
Автор: Богданна Рибак