Щоб худнути було не нудно: дієтичний крем-суп із помідорів

12 листопада 2021 , 19:40
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Джерело:

інстаграм Яни Станішевської

Ви досі мізкуєте, що ж такого приготувати, щоб було швидко і дієтично? Яна Станішевська поділилася з читачами на своїй сторінці в інстаграм рецептом корисного крем-супу з помідорів, який прийде до смаку кожному члену родини.

Цей крем-суп входить до п'ятірки низькокалорійних перших страв у світі, адже у 100 грамах помідорів всього 23 кілокалорії. Отож, ви можете не хвилюватися за свою фігуру, а сміло переходити до приготування.

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Рецепт низькокалорійного крем-супу з помідорів

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 400 грамів помідорів;
 – 1 ріпчаста цибулина;
 – 2 – 3 зубчики часнику;
 – 1 морквина;
 – трішки селери.
Додатково:
 – креветки;
 – сухарики.

Приготування:

  1. Зніміть з помідорів шкірку та перетріть їх в однорідну масу.
  1. Наріжте дрібними шматочками моркву, часник, цибулю та селеру.
  1. Обсмажте нарізані овочі на розігрітій сковорідці з олією протягом 2 – 3 хвилин.
  1. Додайте помідорове пюре до овочів та тушкуйте масу ще 7 хвилин.


Крем-суп з помідорів / Фото Яни Станішевської

  1. Якщо рідини на сковорідці недостатньо – влийте трішки води або овочевого бульйону.
  1. Перелийте всю помідорову масу в чашу блендера та перебийте до однорідної консистенції. Присмачте сіллю та чорний меленим перцем.
  1. Обсмажте креветки на розігрітій сковорідці з олією протягом 1 хвилини з кожної сторони.
  1. Викладіть в кожну тарілку з порційним крем-супом креветки, посипте сухариками та подавайте до столу.  Смачного!
Автор: Богданна Рибак