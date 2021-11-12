Щоб худнути було не нудно: дієтичний крем-суп із помідорів

19:40

Ви досі мізкуєте, що ж такого приготувати, щоб було швидко і дієтично? Яна Станішевська поділилася з читачами на своїй сторінці в інстаграм рецептом корисного крем-супу з помідорів, який прийде до смаку кожному члену родини.