Дієтичний рецепт: готуємо піцу на лаваші з тунцем
10 грудня 2021 , 16:11Читать новость на русском
Коли ви на дієті, зазвичай хочеться чогось калорійного. Ми підготували для вас смачний рецепт корисної піци на лаваші, який ви з легкістю можете приготувати вдома.
Так, це не зовсім традиційний рецепт піци, але він низькокалорійний та не зашкодить фігурі. Спробуйте приготувати цей смаколик та насолоджуйтеся відмінним смаком піци.
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Піца на лаваші
- Час: 25 хвилин
- Порції: 4
– 2 штуки лавашу/тортильї;
– 30 грамів сметани;
– 80 грамів тунця;
– томати чері;
– паприка копчена;
– рукола;
– 50 грамів моцарели;
– 70 грамів твердого сиру.
Приготування:
- Змішайте сметану з копченою меленою паприкою, додайте солі та змастіть один лаваш цим соусом. Іншим накрийте – так буде смачніше.
- Соусом, що залишився, змастіть верхній лаваш.
- Поверх коржів натріть сир, тонкими скибками наріжте моцарелу.
Дієтична піца на лаваші / Фото з інстаграму
- Викладіть на піцу тунець та розрізані навпіл чері.
- Рясно посипте все руколою.
- Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте піцу 15 – 20 хвилин.
- Готову піцу розріжте на порційні шматки та подавайте до столу. Смачного!
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