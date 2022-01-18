Індичка в лимонній глазурі: довкола цієї страви збереться вся сім'я
Джерело:інстаграм МастерШеф
Чекаєте на гостину родичів, але не знаєте, що приготувати, щоб було ситно й смачно? А ми вже знайшли для вас потрібний рецепт. Це – індичка з лимонною глазур'ю.
До речі, індичку можна замінити на курку. Ніжна, соковита курятина чудово поєднається з лимонною глазур'ю, і часу на приготування в цьому разі потрібно вдвічі менше.
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Рецепт індички в лимонній глазурі
- Час: 4 – 5 годин
- Порції: 6 – 8 порцій
– 4 – 5 кілограмів індички (тушка);
– 3 лимони;
– 75 мілілітрів сухого білого вина;
– 75 грамів паленого цукру;
– по 1 столовій ложці свіжих трав (шавлія, орегано, чебрець);
– 3 столові ложки олії;
– сіль;
– мелений чорний перець.
Приготування:
- Ретельно зачистіть тушку індички, вийміть нутрощі, промийте під проточною водою м'ясо.
- Злегка відокремте шкіру та натріть її травами.
- Із лимонів зніміть цедру та вичавіть 4 столові ложки соку.
- Розріжте м'якоть на половинки й помістіть всередину птиці.
- Для лимонної глазурі змішайте цукор із соком лимона та вином. Ретельно перемішайте інгредієнти й відправте в холодильник.
- Перекладіть тушку індички до жаротривкого дека й скропіть оливковою олією.
- Розігрійте духовку до 150 градусів і поставте туди запікатися індичку на 3,5 години.
- За 30 хвилин до кінця приготування кілька разів полийте індичку лимонною глазур'ю.
- Готову індичку подавайте до столу з печеною картоплею й салатом зі свіжих овочів та зелені.
Смачного!
Текст публікації МастерШеф:
Не знаєте, що приготувати рідним на вечерю? Зберігайте рецепт неймовірно смачної індички в лимонній глазурі!
Інгредієнти:
- Індичка — 4,5–5 кг
- Лимон — 3 шт.
- Сухе біле вино — 75 мл
- Палений цукор — 75 г
- Рубані свіжі трави (шавлія, материнка, чебрець) — по 1 ст. л.
- Оливкова олія — 3 ст. л.
- Сіль
- Перець
Приготування:
– Індичку зачистити і видалити нутрощі. Злегка відокремити шкіру і натерти травами.
– З лимонів зняти цедру і віджати 4 ст. л. соку. Потім м’якоть розрізати на половинки і помістити всередину птиці.
– Для лимонної глазурі з’єднати цукор, сік лимона і вино. Добре перемішати і прибрати в холодильник.
– Перекласти індичку у форму для запікання і скропити оливковою олією. Відправити в духовку на 3,5 год. при 150 °С. За півгодини до кінця запікання кілька разів полити лимонною глазур’ю.