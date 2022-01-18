Індичка в лимонній глазурі: довкола цієї страви збереться вся сім'я

18 січня 2022 , 19:46
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Джерело:

інстаграм МастерШеф

Чекаєте на гостину родичів, але не знаєте, що приготувати, щоб було ситно й смачно? А ми вже знайшли для вас потрібний рецепт. Це – індичка з лимонною глазур'ю.

До речі, індичку можна замінити на курку. Ніжна, соковита курятина чудово поєднається з лимонною глазур'ю, і часу на приготування в цьому разі потрібно вдвічі менше.

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Рецепт індички в лимонній глазурі

  • Час: 4 – 5 годин
  • Порції: 6 – 8 порцій
Інгредієнти:
 – 4 – 5 кілограмів індички (тушка);
 – 3 лимони;
 – 75 мілілітрів сухого білого вина;
 – 75 грамів паленого цукру;
 – по 1 столовій ложці свіжих трав (шавлія, орегано, чебрець);
 – 3 столові ложки олії;
 – сіль;
 – мелений чорний перець.

Приготування:

  1. Ретельно зачистіть тушку індички, вийміть нутрощі, промийте під проточною водою м'ясо.
  1. Злегка відокремте шкіру та натріть її травами.
  1. Із лимонів зніміть цедру та вичавіть 4 столові ложки соку.
  1. Розріжте м'якоть на половинки й помістіть всередину птиці.
  1. Для лимонної глазурі змішайте цукор із соком лимона та вином. Ретельно перемішайте інгредієнти й відправте в холодильник.
  1. Перекладіть тушку індички до жаротривкого дека й скропіть оливковою олією.
  1. Розігрійте духовку до 150 градусів і поставте туди запікатися індичку на 3,5 години.
  1. За 30 хвилин до кінця приготування кілька разів полийте індичку лимонною глазур'ю.
  1. Готову індичку подавайте до столу з печеною картоплею й салатом зі свіжих овочів та зелені.

Смачного!

Текст публікації МастерШеф:

Не знаєте, що приготувати рідним на вечерю? Зберігайте рецепт неймовірно смачної індички в лимонній глазурі!

Інгредієнти:

  • Індичка — 4,5–5 кг
  • Лимон — 3 шт.
  • Сухе біле вино — 75 мл
  • Палений цукор — 75 г
  • Рубані свіжі трави (шавлія, материнка, чебрець) — по 1 ст. л.
  • Оливкова олія — 3 ст. л.
  • Сіль
  • Перець

Приготування:
 – Індичку зачистити і видалити нутрощі. Злегка відокремити шкіру і натерти травами.
 – З лимонів зняти цедру і віджати 4 ст. л. соку. Потім м’якоть розрізати на половинки і помістити всередину птиці.
 – Для лимонної глазурі з’єднати цукор, сік лимона і вино. Добре перемішати і прибрати в холодильник.
 – Перекласти індичку у форму для запікання і скропити оливковою олією. Відправити в духовку на 3,5 год. при 150 °С. За півгодини до кінця запікання кілька разів полити лимонною глазур’ю.

Автор: Богданна Рибак