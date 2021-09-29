Для затишного чаювання: нова варіація брауні – неймовірні капкейки

Осіння пора – це час затишних чаювань та смачної випічки. Брауні-капкейки швидко готуються, надзвичайно апетитні та навіть здатні врятувати від осінньої ностальгії.

Впоратись із приготування такого рецепту капкейків може будь-який початківець або навіть дитина. Від цього десерту особливе задоволення отримають любителі шоколаду.

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У страви яскравий, насичений смак та злегка волога структура. Регулювати смак ніжного десерту, що тане у роті, можна більшою або меншою кількістю какао.

Рецепт брауні-капкейків

Час: 1 година

Порцій: 2

Затишний десерт / Фото Unsplash

Інгредієнти:

масло вершкове 200 грам;

темний шоколад 180 грам;

яйця 6 штук;

цукрова пудра 400 грам;

какао 20 грам;

пшеничне борошно 200 грам;

сіль 0,5 грам.

Приготування:

Для початку необхідно порізати масло на квадратики, а шоколад подрібнити на маленькі шматочки. У каструлі на малому вогні розтопити масло. Після того, як масло повністю розтопиться, додайте подрібнений шоколад і час від часу перемішуйте. Коли шоколад розтане, зніміть каструлю з вогню і почекайте, поки маса трохи охолоне. У великій мисці ретельно збийте яйця з пудрою до утворення піни. Додайте в миску масу з масла і шоколаду маленькими порціями та ретельно все вимішуйте. З’єднайте всі сухі інгредієнти: какао, борошно та сіль. За допомогою міксера змішайте вологі і сухі інгредієнти до отримання однорідної маси. Змастіть форми для капкейків маслом та вилийте у них готову масу. Капкейки слід випікати у попередньо розігрітій духовці до 180 градусів близько 25 хвилин.

За бажанням у тісто можна додати різноманітн фрукти. Найкраще підійдуть кислі ягоди: малина або вишня.Якщо хочете додати страві святкового вигляду – можна прикрасити верх кексів кремом на основі сиру маскарпоне.