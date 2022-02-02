До макаронів чи салату: рецепт домашнього соусу песто

Більше нема потреби в магазинному песто. Цей рецепт дуже простий й займе всього 5 хвилин на приготування!

Без цього ароматного соусу важкою уявити такі класичні страви італійської кухні, як салат капрезе, тортеліні чи орзо. Якщо часу обмаль, візьміть хрумку брускету, змастіть її соусом песто та смакуйте!

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Рецепт домашнього соусу песто

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1 склянка



Фото Damn delicious

– 1 склянка свіжого листя базиліка;– 3 зубчики часнику;– 3 столові ложки кедрових горіхів;– 1/3 склянки тертого пармезану;– сіль;– свіжомелений чорний перець;– 1/3 склянки оливкової олії.

Приготування:

У чаші блендера або кутера, змішайте базилік, часник, кедрові горіхи і пармезан. Присмачте все сіллю і перцем.

Під час подрібнення інгредієнтів, тонкою цівкою вливайте оливкову олію. Важливо, щоб олія не розшарувалася, а соус перетворився на емульсію.

Готовий соус песто зберігайте в холодильнику близько 1 тижня у герметичному харчовому контейнері.

– подрібнювач з прямими ножами, які розташовані на дні чаші.

Смачного!