Кулінарія проти весняної хандри: як приготування їжі допомагає долати стрес

Науковці визнали приготування їжі ефективним способом боротьби зі стресом. Працюючи на кухні, ми ставимо собі чітку мету й використовуємо всі органи почуттів. Що це дає – дізнайтеся далі.

Стресом людський організм реагує на фізичні, розумові чи емоційні виклики, намагаючись уникнути небезпеки. Тривалий стрес загрожує серйозними захворюваннями. Тим часом приготування їжі концентрує наш розум на конкретній, а головне – досяжній меті, відволікаючи від шкідливих нав'язливих думок. Інакше кажучи, на кухні нам стресувати просто немає коли!

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Нашою енергією керують… руки!

Робота руками допомагає керувати енергією унікальним чином, оскільки дозволяє активувати відчуття дотику та стимулювати кровообіг, що дуже важливо для нівелювання хімічних змін, які викликає тривалий стрес.

Ще одна перевага приготування їжі полягає в тому, що вона стимулює п’ять органів чуття, що призводить до покращення ваших сенсорних і когнітивних здібностей, оскільки дотримання рецепту , вимірювання інгредієнтів, змішування, увага до часу та приготування і навіть дегустація допомагають розвивати неврологічні навички.

Неймовірне заняття / Фото unsplash

Приготування їжі – це корисна діяльність

Також було помічено, що приготування їжі покращує самооцінку та настрій, оскільки куштування їжі, приготовленої власноруч, викликає відчуття задоволення, яке підвищує рівень серотоніну в крові.

Спостереження за відчутним результатом нашої роботи є доказом наших здібностей, що допомагає нам по-іншому оцінювати свої здібності.

Робота для душі / Фото unsplash

Кухня дозволяє нам проводити час з тими, кого ми любимо

Приготування їжі може бути відмінним заняттям для сім’ї чи компанії друзів. Саме приготування страв може бути дуже веселим. Однак, якщо ви віддаєте самостійності – немає жодних проблем.

Кулінарія – це акт любові, оскільки через цю діяльність ви виявляєте прихильність до себе та своїх близьких, а плід ваших зусиль є живим доказом цього твердження.