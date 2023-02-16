Домашні котлети з рибної консерви та картоплі: рецепт на сковорідці
16 лютого 2023, 16:06Читать новость на русском
Джерело:Смачні рецепти на кожен день
Не завжди під рукою є свіжий м'ясний фарш, але так хочеться котлет. Чому б не приготувати їх з рибної консерви, а у нас є рецепт.
Швидкі, бюджетні котлети з рибної консерви – страва, яка підійде до будь-якого столу. Подавайте їх з гарніром з гречки, картоплі, макаронів чи овочевим салатом.
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Щодо вибору консерви, вона може бути будь-якою: з тунця, лосося, іншої риби, яка є в наявності вдома. Смак страви від цього не зміниться.
Рецепт котлет з рибної консерви
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4
– 2 – 3 картоплини;
– 1 банка рибної консерви;
– 2 цибулі;
– куряче яйце;
– 1 столова ложка манки до фаршу + для панірування;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– олія.
Приготування:
- Помиту картоплю відварюємо в мундирі до готовності. Охолоджуємо.
- Рибну консерву відціджуємо від рідини та розминаємо виделкою.
- Цибулю очищуємо та дрібно нарізаємо. Обсмажуємо на повільному вогні до прозорості.
- Картоплю натираємо на дрібній тертці і додаємо до консерви. Додаємо яйце, сіль, перець і манку, перемішуємо. Формуємо котлетки і паніруємо в манці.
- Розігріваємо сковорідку з олією і обсмажуємо котлетки на середньому вогні з двох сторін до золотистої скоринки.
Смачного!