Пухкі домашні круасани з вишнями без зайвих труднощів

1 березня 2023, 16:29
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Смачні домашні рецепти

Якщо у вас до цього не виходили круасани, адже технологія приготування їхня не з простих, цей рецепт вдасться легко.

Круасани з вишнями будемо готувати на дріжджовому тісті, аби вони були надзвичайно повітряними. Щодо начинки – її краще підготувати заздалегідь.

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Такі домашні круасани чудово смакуватимуть з вишнями, полуницею, шоколадом або іншою улюбленої начинкою.

Рецепт домашніх круасанів з вишнями

  • Час: 3 – 4 години
  • Порції: 12 штук
Інгредієнти:
 – 350 грамів борошна;
 – 50 грамів води;
 – 100 грамів молока;
 – 1 яйце;
 – 7 грамів сухих дріжджів;
 – 40 грамів цукру;
 – 5 грамів солі;
 – 1 пачка ванільного цукру;
 – 50 грамів м'якого вершкового масла.
Для начинки:
 – 200 грамів вишень;
 – 50 грамів цукру;
 – 15 грамів крохмалю;
 – жовток для змащування.

Приготування:

  • ️Начинку готуємо заздалегідь, з'єднуємо всі інгредієнти: вишні без кісточок, крохмаль та цукор, кип'ятимо 1 хвилину помішуючи і повністю охолоджуємо.
  • ️Окремо з'єднуємо всі сухі інгредієнти для тіста, і вологі. Борошно обов'язково просіюємо через сито. Об'єднуємо їх разом, залишаємо на 15 хвилин.
  • ️Додаємо до тіста м'яке масло і вимішуємо на поверхні до гладкості 10 хвилин. Вимішане тісто залишаємо підходити на 1 годину.

  • ️Розділяємо тісто на 12 рівних частин, кожен шматочок формуємо в кульку. Поверхню присипаємо борошном. Кожну кульку тіста витягуємо в каплю і формуємо булочки.
  • Всередину кладемо вишневу начинку чи начинку на ваш смак.
  • ️Булочки залишаємо підходити на 1 годину.
  • ️Перед випіканням змазуємо жовтком змішаним з водою 1:2.
  • Випікаємо при 170 градусах 25 хвилин.
  • Готові булочки відразу змазуємо розтопленим вершковим маслом.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак