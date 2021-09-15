Домашні сирні пончики з цукровою пудрою: рецепт солодкої випічки

Сирні пончики – десерт родом з дитинства. Вони надзвичайно пухкі та ароматні, вміру солодкі, але дуже смачні. Рясно посипте їх цукровою пудрою та смакуйте з чаєм або кавою.

Щоб приготувати вдома сирні пончики вам потрібні звичні інгредієнти та до години часу. Повірте, ці смаколики родом з дитинства закохають вас у себе з першого шматочка!

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Рецепт сирних пончиків

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 12 – 18



Сирні пончики / Фото Пінтерест

– 250 г домашнього сиру;– 3 шт. курячих яєць;– 8 ст. л. борошна;– 3 ст. л. цукру;– оливкова олія на ваш смак;– ½ ч. л. соди– цукрова пудра на ваш смак.

Приготування:

Змішайте в мисці сир, яйця, борошно, цукор, сіль та соду. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.



Приготування пончиків / Фото Їжа

Налийте олію в невелику каструлю та розігрійте до 180 – 200 градусів.

За допомогою чайної ложки сформуйте кульки.



Приготування пончиків / Фото Їжа

Обсмажте пончики в киплячій олії до рум'яної скоринки.



Приготування пончиків / Фото Їжа

Готові пончики перекладіть на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвої олії.



Приготування пончиків / Фото Їжа