Домашні сирні пончики з цукровою пудрою: рецепт солодкої випічки
15 вересня 2021 , 15:15Читать новость на русском
Джерело:Їжа
Сирні пончики – десерт родом з дитинства. Вони надзвичайно пухкі та ароматні, вміру солодкі, але дуже смачні. Рясно посипте їх цукровою пудрою та смакуйте з чаєм або кавою.
Щоб приготувати вдома сирні пончики вам потрібні звичні інгредієнти та до години часу. Повірте, ці смаколики родом з дитинства закохають вас у себе з першого шматочка!
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Рецепт сирних пончиків
- Час: 40 хвилин
- Порції: 12 – 18
Сирні пончики / Фото Пінтерест
– 250 г домашнього сиру;
– 3 шт. курячих яєць;
– 8 ст. л. борошна;
– 3 ст. л. цукру;
– оливкова олія на ваш смак;
– ½ ч. л. соди
– цукрова пудра на ваш смак.
Приготування:
- Змішайте в мисці сир, яйця, борошно, цукор, сіль та соду. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.
Приготування пончиків / Фото Їжа
- Налийте олію в невелику каструлю та розігрійте до 180 – 200 градусів.
- За допомогою чайної ложки сформуйте кульки.
Приготування пончиків / Фото Їжа
- Обсмажте пончики в киплячій олії до рум'яної скоринки.
Приготування пончиків / Фото Їжа
- Готові пончики перекладіть на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвої олії.
Приготування пончиків / Фото Їжа
- Посипте сирні пончики цукровою пудрою та подавайте до столу. Смачного!