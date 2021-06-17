Солодке на дієті – запросто: рецепт корисних цукерок від кондитерки Лізи Глінської

Як їсти солодке та залишатися стрункими? Українська кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами рецептом смачних, а головне корисних цукерок без додавання цукру, глютену та тваринних жирів.
Їсти солодке і не поправлятися – мрія, мабуть, кожного! Талановита кондитерка, суддя 1 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" Єлизавета Глінська пропонує вам приготувати вдома смачні, а головне корисні цукерки без жодного граму цукру!
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Рецепт корисних цукерок
- Час: 75 хвилин
- Порції: 18 штук
- Калорійність на 100 грамів: 235 ккал
– 100 г банана;
– 70 г кленового сиропу;
– 60 г арахісової пасти;
– 20 г какао;
– 50 г кокосового борошна.
- У мисці з'єднайте банан, арахісову пасту, кленовий сироп та кокосове борошно.
- Ретельно перебийте всі інгредієнти в однорідну масу блендером.
Однорідна маса / Скріншот з відео
- Сформуйте з утвореної маси круглі кульки по 15 грамів.
Кульки цукерок / Скріншот з відео
- Висипте какао на блюдце та обваляйте в ньому сформовані цукерки.
Сформована цукерка в какао / Скріншот з відео
- Відправте готові цукерки в холодильник на годину охолодитися. Смачного!
Готові корисні цукерки / Скріншот з відео
Рецепт приготування корисних цукерок з банана – відео:
Також Єлизавета Глінська поділилася з шанувальниками інформацією про кленовий сироп, щоб адже він не надто популярний в Україні, але надзвичайно корисний.