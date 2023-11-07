Цей десерт чудово може замінити морозиво в холодну пору року. Окрім цього, домашній сир – одне з найкращих джерел незамінного кальцію, який необхідний для дітей та дорослих.
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Рецепт домашніх солодких сирків у глазурі
Час: 30 хвилин + 15 хвилин в морозилці
Порції: 6
Приготування:
- Збийте розм'якшене вершкове масло з цукровою пудрою до утворення світлого крему. До цієї маси додайте сир і знову змішайте все міксером до однорідності. Також можна використовувати різноманітні добавки – фруктове варення, свіжі ягоди, печиво, чорнослив, родзинки чи горішки. Проте пам'ятайте, що цукру тоді треба додавати менше.
- Змоченими у воді руками сформуйте із сирної маси кульки або ковбаски та викладіть їх на тарілку. Відправте у холодильник на годину або на мороз на 15 хвилин, щоб сирки застигли.
- Щоб приготувати глазур, поламайте у мисочку шоколад та додайте туди масло. Поставте миску на водяну баню – для цього можна використати каструлю з киплячою водою. Вода повинна доходити до половини миски. Слідкуйте, щоб вона не потрапляла всередину. Розмішайте розтоплений шоколад з маслом до однорідної маси.
- Охолоджені сирки облийте глазур'ю і знову поставте у холодильник, поки не застигне шоколад.
- Страву можна прикрасити шматочками апельсинів, полуницею або обсипати сирки "снігом" – цукровою пудрою.
Смачного!