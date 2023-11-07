Цей десерт чудово може замінити морозиво в холодну пору року. Окрім цього, домашній сир – одне з найкращих джерел незамінного кальцію, який необхідний для дітей та дорослих.

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Рецепт домашніх солодких сирків у глазурі

Час: 30 хвилин + 15 хвилин в морозилці

Порції: 6

Інгредієнти для сиркової маси:

– 250 грамів сиру 5%;

– 80 грамів вершкового масла;

– 50 грамів цукрової пудри (або цукру). Що потрібно для глазурі:

– 50 грамів шоколаду;

– 25 грамів вершкового масла.

Приготування:

Збийте розм'якшене вершкове масло з цукровою пудрою до утворення світлого крему. До цієї маси додайте сир і знову змішайте все міксером до однорідності. Також можна використовувати різноманітні добавки – фруктове варення, свіжі ягоди, печиво, чорнослив, родзинки чи горішки. Проте пам'ятайте, що цукру тоді треба додавати менше.

Змоченими у воді руками сформуйте із сирної маси кульки або ковбаски та викладіть їх на тарілку. Відправте у холодильник на годину або на мороз на 15 хвилин, щоб сирки застигли.

Щоб приготувати глазур, поламайте у мисочку шоколад та додайте туди масло. Поставте миску на водяну баню – для цього можна використати каструлю з киплячою водою. Вода повинна доходити до половини миски. Слідкуйте, щоб вона не потрапляла всередину. Розмішайте розтоплений шоколад з маслом до однорідної маси.

Охолоджені сирки облийте глазур'ю і знову поставте у холодильник, поки не застигне шоколад.

Страву можна прикрасити шматочками апельсинів, полуницею або обсипати сирки "снігом" – цукровою пудрою.

Смачного!

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