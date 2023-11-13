Шоколадні цукерки лише з 3 продуктів: у магазині такої смакоти не купиш
13 листопада 2023, 10:40Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Щоб приготувати шоколадні цукерки вдома, не треба бути кондитером. За цим рецептом зробити їх буде надзвичайно просто лише з 3 інгредієнтів.
Домашні цукерки мають дуже насичений та приємний смак. Водночас вони абсолютно натуральні – ви точно будете знати, що десерт приготований з найкращих інгредієнтів.
Вам сподобається Смак, що повертає у дитинство: готуємо топову страву із "Куркою по-домашньому"
Рецепт домашніх шоколадних цукерок з бананом
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 6 – 8
– 300 грамів печива;
– 2 банани;
– 200 грамів молочного шоколаду
Для цього рецепту можна використати й чорний шоколад / Фото Unsplash
Приготування:
- Перебийте банани в пюре за допомогою блендера або виделки, а печиво подрібніть в крихту.
- Змішайте перебиті банани з печивом та замісіть густе липке тісто. Мокрими руками розкачайте його в невеликі кружечки.
- Шоколад викладіть у каструлю і розтопіть на водяній бані. Підготуйте деко з пергаментом.
- Цукерки по черзі викладіть в миску з розтопленим шоколадом та покрийте їх глазур'ю з усіх боків.
- Залиште в холодильнику на кілька годин для охолодження шоколаду.