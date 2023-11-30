Домашні солодощі обов'язково сподобаються вашим дітям. Водночас вони не шкодитимуть їхньому здоров'ю, а навіть навпаки – будуть джерелом вітамінів та мікроелементів.
Буде смачно Справжня гастромандрівка: ідеї смачних страв із нагетсами
Халва – покроковий рецепт
- Час: година + 5 годин на стабілізацію
- Порцій: 6
Приготування:
- Налийте у пательню половину соняшникової олії. На середньому вогні обсмажте насіння соняшника хвилин 5 – 7. Потім подрібніть його в м'ясорубці або блендері.
- Насипте борошно в суху сковороду. Обсмажте на невеликому вогні при постійному помішуванні хвилин 10, щоб воно не пригоріло і не було грудок.
- Насіння з'єднайте з борошном та перемішайте. Воду з цукром трохи підігрійте, помішуючи, поки весь цукор не розчиниться. Сироп вилийте в суміш борошна та насіння, перемішайте до однорідності.
- Далі в халву додайте олію та перемішайте. Перекладіть масу в форму. Наверх можна покласти пергамент і притиснути вантажем на 2 – 3 години. Потім поставте халву в холодильник на 3 – 4 години.
- Готову халву наріжте на порційні шматочки.
Рецепт домашніх карамельних цукерок
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Приготування:
- У каструлю з товстим і світлим дном висипте цукор. Додайте воду та оцет, перемішайте і поставте на плиту. Цукор повинен розчинитися повністю. Готова карамель матиме золотисто-коричневий колір.
- Карамель не можна перемішувати ложкою. Якщо ви бачите, що в деяких місцях вона стає темнішою, акуратно понахиляйте каструлю в різні сторони. Також не варто доводити карамель до кипіння.
- Поки цукровий сироп повільно перетворюється в карамель, потрібно підготувати формочки для льодяників. Ретельно змажте кожну з них олією, щоб льодяники не прилипли і їх можна було вийняти, не розламавши.
- Формочки закрийте, а потім акуратно налийте в них готову карамель крізь спеціальний отвір. Потім вставте в кожен майбутній льодяник зубочистку або сірник.
- Найкраще льодяники застигатимуть в холодному місці. Наприклад, форму можна поставити в холодильник на 30 хвилин.
- Готові льодяники дістаньте з формочок і смакуйте.
Домашні іриски – рецепт
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
- У невеликій каструлі ретельно змішайте сметану, мед і цукор до однорідної маси.
- Доведіть масу на середньому вогні до кипіння. Проте не варто робити вогонь занадто сильним, оскільки це може призвести до пригорання до дна каструлі та "згортання" сметани. Найкраще, томити суміш на невеликому вогні при постійному помішуванні 25 хвилин.
- Коли майбутній "Ірис" отримає характерний золотистий відтінок і стане "тягнутися" за ложкою, його необхідно розлити у форми. Спеціальні силіконові формочки можна не змащувати, адже цукерки від них при застиганні добре відділяються. Проте пластмасові чи сталеві вироби попередньо потрібно змастити шматочком вершкового масла.
- Для повного застигання ірискам може знадобитися 2 – 3 години. Процес піде швидше в холодильнику. Готові солодощі вийміть з форми та поріжте.