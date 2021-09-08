Домашні заготовки: салат із зелених помідорів на зиму

8 вересня 2021 , 13:22
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Джерело:

Смак

Помідорів зараз на ринку – сила-силенна й за помірними цінами. Тож не ловімо ґав – робімо заготовки на зиму! Сьогодні в нас – салат із зелених помідорів. Готувати його дуже просто, а їсти взимку буде дуже смачно!

Зелені помідори — чудовий продукт для консервації. Ароматний салат із них можна подавати як самостійну закуску, так і до різноманітних м'ясних страв.

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Рецепт салату із зелених помідорів на зиму

  • Час: 14 годин
  • Порції: 12


Салат з помідорів / Фото Гастроном

Інгредієнти:
 – 3 кг зелених помідорів;
 – 1,5 кг моркви;
 – 1,5 кг ріпчастої цибулі;
 – 300 г рафінованої олії;
 – 300 мл 9%-ного оцту;
 – 300 г цукру;
 – 100 г солі;
 – 5 шт. чорного перцю горошком;
 – 5 лаврових листків.

Приготування:

  1. Ретельно помийте й почистіть помідори від плодоніжок. Розріжте кожен помідор на 4 частини.
  1. Очищену моркву натріть на грубій тертці, додайте до помідорів та перемішайте.
  1. Ріпчасту цибулю наріжте кільцями й змішайте з рештою овочів.
  1. Додайте спеції до овочів: сіль, цукор, перець і лаврові листочки. Залийте олією та оцтом і залишіть маринуватися на 12 годин. За цей час помідори мають як слід просочитися сіллю, цукром, олією.
  1. Перекладіть салат до каструлі й тушкуйте на середньому вогні 30 хвилин.
  1. Для салату краще підготувати невеликі банки – на 500 мл.
  1. Підігріті та стерилізовані банки наповніть готовим салатом і відразу ж закрийте кришками. Переверніть їх догори дном і вкрийте теплим рушником. Залиште салат охолоджуватися при кімнатній температурі.
  1. Готовий салат зберігайте в темному, прохолодному місці.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак