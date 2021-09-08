Домашні заготовки: салат із зелених помідорів на зиму

Помідорів зараз на ринку – сила-силенна й за помірними цінами. Тож не ловімо ґав – робімо заготовки на зиму! Сьогодні в нас – салат із зелених помідорів. Готувати його дуже просто, а їсти взимку буде дуже смачно!

Зелені помідори — чудовий продукт для консервації. Ароматний салат із них можна подавати як самостійну закуску, так і до різноманітних м'ясних страв.

Читайте також У Кулінарному центрі МХП відбулась унікальна дегустація вин: як це було

Рецепт салату із зелених помідорів на зиму

Час: 14 годин

14 годин Порції: 12



Салат з помідорів / Фото Гастроном

– 3 кг зелених помідорів;– 1,5 кг моркви;– 1,5 кг ріпчастої цибулі;– 300 г рафінованої олії;– 300 мл 9%-ного оцту;– 300 г цукру;– 100 г солі;– 5 шт. чорного перцю горошком;– 5 лаврових листків.

Приготування:

Ретельно помийте й почистіть помідори від плодоніжок. Розріжте кожен помідор на 4 частини.

Очищену моркву натріть на грубій тертці, додайте до помідорів та перемішайте.

Ріпчасту цибулю наріжте кільцями й змішайте з рештою овочів.

Додайте спеції до овочів: сіль, цукор, перець і лаврові листочки. Залийте олією та оцтом і залишіть маринуватися на 12 годин. За цей час помідори мають як слід просочитися сіллю, цукром, олією.

Перекладіть салат до каструлі й тушкуйте на середньому вогні 30 хвилин.

Для салату краще підготувати невеликі банки – на 500 мл.

Підігріті та стерилізовані банки наповніть готовим салатом і відразу ж закрийте кришками. Переверніть їх догори дном і вкрийте теплим рушником. Залиште салат охолоджуватися при кімнатній температурі.

Готовий салат зберігайте в темному, прохолодному місці.

Смачного!