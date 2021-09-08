Домашні заготовки: салат із зелених помідорів на зиму
8 вересня 2021 , 13:22Читать новость на русском
Джерело:Смак
Помідорів зараз на ринку – сила-силенна й за помірними цінами. Тож не ловімо ґав – робімо заготовки на зиму! Сьогодні в нас – салат із зелених помідорів. Готувати його дуже просто, а їсти взимку буде дуже смачно!
Зелені помідори — чудовий продукт для консервації. Ароматний салат із них можна подавати як самостійну закуску, так і до різноманітних м'ясних страв.
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Рецепт салату із зелених помідорів на зиму
- Час: 14 годин
- Порції: 12
Салат з помідорів / Фото Гастроном
– 3 кг зелених помідорів;
– 1,5 кг моркви;
– 1,5 кг ріпчастої цибулі;
– 300 г рафінованої олії;
– 300 мл 9%-ного оцту;
– 300 г цукру;
– 100 г солі;
– 5 шт. чорного перцю горошком;
– 5 лаврових листків.
Приготування:
- Ретельно помийте й почистіть помідори від плодоніжок. Розріжте кожен помідор на 4 частини.
- Очищену моркву натріть на грубій тертці, додайте до помідорів та перемішайте.
- Ріпчасту цибулю наріжте кільцями й змішайте з рештою овочів.
- Додайте спеції до овочів: сіль, цукор, перець і лаврові листочки. Залийте олією та оцтом і залишіть маринуватися на 12 годин. За цей час помідори мають як слід просочитися сіллю, цукром, олією.
- Перекладіть салат до каструлі й тушкуйте на середньому вогні 30 хвилин.
- Для салату краще підготувати невеликі банки – на 500 мл.
- Підігріті та стерилізовані банки наповніть готовим салатом і відразу ж закрийте кришками. Переверніть їх догори дном і вкрийте теплим рушником. Залиште салат охолоджуватися при кімнатній температурі.
- Готовий салат зберігайте в темному, прохолодному місці.
Смачного!