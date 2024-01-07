Ви забудете про солодощі з магазину: готуємо ароматні желейні рулетики лише з 2 інгредієнтів
7 січня 2024, 10:58Читать новость на русском
Джерело:anny.cooking
Смачні солодощі цілком можна приготувати самотужки. Ба більше, це зовсім не важко.
Скористайтеся цим простим рецептом желейних рулетиків. Вам потрібні лише 2 інгредієнти та трохи часу.
Це дуже смачно Старий бабусин рецепт: готуємо найпопулярніший галицький пляцок "Вишиванка"
Желейні рулетики
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 6
– 2 пачки желе;
– 200 мілілітрів води.
Приготування:
- Додайте до желе гарячу воду та розмішайте до однорідності.
- Одне желе охолодіть до кімнатної температури, а інше також охолодіть, але після того збийте міксером до пишної піни протягом 5 хвилин.
- Об'єднайте рідке і збите желе, вилийте у форму, застелену пергаментом і змазану каплею олії, та поставте в холодильник на 1 годину для стабілізації.
- Вийміть, скрутіть в рулет і зубною ниткою наріжте на шматочки.