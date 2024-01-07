Ви забудете про солодощі з магазину: готуємо ароматні желейні рулетики лише з 2 інгредієнтів

7 січня 2024, 10:58
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Джерело:

anny.cooking

Смачні солодощі цілком можна приготувати самотужки. Ба більше, це зовсім не важко.

Скористайтеся цим простим рецептом желейних рулетиків. Вам потрібні лише 2 інгредієнти та трохи часу.

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Желейні рулетики

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 пачки желе;
– 200 мілілітрів води.

Приготування:

  1. Додайте до желе гарячу воду та розмішайте до однорідності.
  2. Одне желе охолодіть до кімнатної температури, а інше також охолодіть, але після того збийте міксером до пишної піни протягом 5 хвилин.
  3. Об'єднайте рідке і збите желе, вилийте у форму, застелену пергаментом і змазану каплею олії, та поставте в холодильник на 1 годину для стабілізації.
  4. Вийміть, скрутіть в рулет і зубною ниткою наріжте на шматочки.
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Автор: Ольга Котів