Домашній майонез: класичний рецепт популярного соусу та поради по приготуванню від шеф-кухаря

Майонез – популярна заправка на основі яєчних жовтків та олії. Щоб приготувати такий соус вдома вам потрібно 15 хвилин та трішки магії.

Навіщо купувати магазинний майонез, якщо можна приготувати його вдома. У домашньому майонезі не буде шкідливих консервантів, а його смак ви більше ніколи не зможете проміняти на магазинний.

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Відомий український кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами власним рецептом домашнього майонезу, який ви легко приготуєте вдома.

Домашній майонез

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 1 – 2



Майонез / Фото зі сторінки кухаря

– 2 шт. курячих жовтків;– 300 – 340 мл очищеної олії без запаху;– 1 ст. л. ніжної гірчиці;– сіль на ваш смак;– 1 ч. л. цукру;– чорний перець на ваш смак;– сік 1/3 лимона;– 50 мл води.

Приготування:

Ретельно помийте курячі яйця перед приготуванням. Розділіть жовтки від білків.



Приготування майонезу / Фото зі сторінки кухаря

У чаші для блендера з'єднайте жовтки, сіль, цукор, гірчицю і чорний мелений перець. Ретельно збийте ці інгредієнти вінчиком.



Приготування майонезу / Фото зі сторінки кухаря

Тонкою цівкою влийте до приготованої емульсії олію та перемішуйте. Суміш буде загущуватися на очах.

Колір майонезу залежить від кольору яєчних жовтків.



Додайте до майонезу лимонний сік, за бажанням воду чи молоко.

Соус готовий. Смачного!

Поради по приготуванню майонезу: