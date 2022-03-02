Домашній хліб без дріжджів: рецепт українського пекаря Ігора Лаврешина

2 березня 2022 , 12:19
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Джерело:

фейсбук Лізи Глінська

Скінчилися вдома дріжджі? Обійдемося без них. Усього чотири доступних інгредієнти – і у вас буде гарний домашній хліб.

Рецепт хліба без дріжджів

  • Час: 50 хвилин
  • Порції: 1

Рецепт домашнього хліба на дріжджах, – читайте тут

Інгредієнти:
 – 340 грамів цільнозернового пшеничного борошна;
 – 115 грамів пшеничного борошна вищого сорту;
 – 400 грамів кисляку чи кефіру (підійде також сироватка або навіть вода з лимонною кислотою чи оцтом);
 – 1 чайна ложка солі;
 – 1½ чайні ложки соди.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 220 градусів.
  2. У великій мисці з'єднайте сухі інгредієнти.
  3. Додайте кисляк (або інший рідкий інгредієнт, передбачений рецептом), щоб вийшло липке тісто. Викладіть його на присипану борошном поверхню й злегка, щоб не посилити виділення вуглекислого газу, вимісіть.
  4. Випікають хліб зазвичай у круглій формі для кексів/пасок, але можна й на камені/деку. Якщо пектимете хліб у формі, то злегка змастіть її олією або будь-яким жиром і припорошіть борошном.
  5. Викладіть тісто у форму й зробіть на поверхні хрестоподібний надріз. Прикрийте форму кришкою (або іншою такою підходящою формою для випічки) і відправте хліб до духовки на 30 хвилин.
  6. Потім зніміть кришку (форму) і випікайте ще 15 хвилин.
  7. Готовому хлібу дайте охолонути під рушником.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак