Наче з італійської пекарні: домашній хліб з оливками
6 грудня 2022, 08:27Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Валі Саєнко
Якщо ви не можете знайти свій улюблений хліб в магазині – приготуйте його власноруч.
Жодна магазинна здоба не зрівняється з домашньою – це факт. Але, на жаль, нам не завжди вдається спекти ідеальний хліб власноруч. Завжди потрібне перевірений "робочий" рецепт.
Читайте також Як швидко приготувати апетитну курочку: 3 рецепти на сковорідці та у духовці
Одним з таких поділилася шеф-кухар Валентина Саєнко. Він наче щойно випечений у Неаполі, ароматний, з оливками та спеціями.
Якщо надаєте перевагу класичній випічці – не додавайте додаткових інгредієнтів, і хліб буде традиційним.
Рецепт домашнього хліба з оливками
- Час: 6 – 10 годин
- Порції: 1
– 450 грамів пшеничного борошна;
– 1 чайна ложка солі;
– 5 грамів сухих дріжджів;
– 350 грамів теплої води.
Додатково:
– 100 грамів зелених оливок;
– сухий орегано.
Приготування:
- У великій мисці змішуємо пшеничне борошно, сіль, дріжджі і начинку (нарізані кільцями оливки та спеції), заливаємо теплою водою, перемішуємо.
- Тісто має трошки липнути до рук, не має сильно тримати форму, чи бути еластичне. Можна додати 30 – 50 грамів борошна, але не більше.
- Накриваємо миску з тістом харчовою плівкою і залишаємо в теплій кімнаті на ніч, або понад 5 годин.
- Опісля викладаємо тісто на стіл, щедро посипаний борошном. Не обминаємо – це важливо. З мінімальною кількістю рухів формуємо буханку хліба.
- Викладаємо її на пергамент і ставимо форму з кришкою. Ставимо хліб у холодну духовку. Вмикаємо на 230 градусів і печемо 30 хвилин.
- Через пів години знімаємо кришку і печемо ще десь 20 – 40 хвилин. Хліб має добре зарум'янитись.
- Дістаємо випечений хліб, даємо охолонути хоча б 10 хвилин.
Смачного!