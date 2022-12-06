Наче з італійської пекарні: домашній хліб з оливками

6 грудня 2022, 08:27
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Джерело:

інстаграм Валі Саєнко

Якщо ви не можете знайти свій улюблений хліб в магазині – приготуйте його власноруч.

Жодна магазинна здоба не зрівняється з домашньою – це факт. Але, на жаль, нам не завжди вдається спекти ідеальний хліб власноруч. Завжди потрібне перевірений "робочий" рецепт.

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Одним з таких поділилася шеф-кухар Валентина Саєнко. Він наче щойно випечений у Неаполі, ароматний, з оливками та спеціями. 

Якщо надаєте перевагу класичній випічці – не додавайте додаткових інгредієнтів, і хліб буде традиційним.

Рецепт домашнього хліба з оливками

  • Час:  6 – 10 годин
  • Порції: 1
Інгредієнти:
 – 450 грамів пшеничного борошна;
 – 1 чайна ложка солі;
 – 5 грамів сухих дріжджів;
 – 350 грамів теплої води.
Додатково:
 – 100 грамів зелених оливок;
 – сухий орегано.

Приготування:

  • У великій мисці змішуємо пшеничне борошно, сіль, дріжджі і начинку (нарізані кільцями оливки та спеції), заливаємо теплою водою, перемішуємо.
  • Тісто має трошки липнути до рук, не має сильно тримати форму, чи бути еластичне. Можна додати 30 – 50 грамів борошна, але не більше.
  • Накриваємо миску з тістом харчовою плівкою і залишаємо в теплій кімнаті на ніч, або понад 5 годин.
  • Опісля викладаємо тісто на стіл, щедро посипаний борошном. Не обминаємо – це важливо. З мінімальною кількістю рухів формуємо буханку хліба. 
  • Викладаємо її на пергамент і ставимо форму з кришкою. Ставимо хліб у холодну духовку. Вмикаємо на 230 градусів і печемо 30 хвилин.
  • Через пів години знімаємо кришку і печемо ще десь 20 – 40 хвилин. Хліб має добре зарум'янитись.
  • Дістаємо випечений хліб, даємо охолонути хоча б 10 хвилин. 

Смачного!

Автор: Богданна Рибак