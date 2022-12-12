Зірка будь-якої вечірки: готуємо домашній хумус
12 грудня 2022, 11:54Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Миколи Люлька
Хумус популярна закуска єврейської кухні, яка також дуже полюбилася українцям. Щоб і ви могли ласувати нею хоч щодня, ми дібрали перевірений рецепт.
Хумус – це пастоподібна начинка, яку готують з відвареного або консервованого нуту, кунжутної пасти (тхіни, або тахіни) та спецій.
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Зазвичай його подають з лавашем, мацою, або лаффе (обсмажений тонкий лаваш). Ми полюбляємо хумус з овочами, фалафелем та хлібцями чи тостами. Готувати хумус зовсім не важко, а перевіреним рецептом залюбки поділився український шеф-кухар Микола Люлько.
Рецепт домашнього хумусу
- Час: 80 хвилин
– 560 грамів відварного нуту;
– 150 грамів води у якій варився нут (аквафаба);
– 10 грамів солі;
– 15 грамів часнику;
– 20 мілілітрів лимонного соку;
– 70 грамів оливкової олії;
– 20 грамів кунжутної олії;
– 100 грамів пасти тахіні;
– 100 грамів арахісової пасти.
Приготування:
- Якщо ви обрали для приготування сухого нуту слід попередньо його замочити на ніч та відварити до м'якого стану.
- Всі інгредієнти перебиваємо до однорідної маси в блендері.
- Подаємо з грінками чи овочами.
- Хумус можна посипати спецією сумах та полити олією за бажанням.
Нехай смакує!