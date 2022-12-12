Зірка будь-якої вечірки: готуємо домашній хумус

12 грудня 2022, 11:54
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Джерело:

інстаграм Миколи Люлька

Хумус популярна закуска єврейської кухні, яка також дуже полюбилася українцям. Щоб і ви могли ласувати нею хоч щодня, ми дібрали перевірений рецепт.

Хумус – це пастоподібна начинка, яку готують з відвареного або консервованого нуту, кунжутної пасти (тхіни, або тахіни) та спецій. 

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Зазвичай його подають з лавашем, мацою, або лаффе (обсмажений тонкий лаваш). Ми полюбляємо хумус з овочами, фалафелем та хлібцями чи тостами. Готувати хумус зовсім не важко, а перевіреним рецептом залюбки поділився український шеф-кухар Микола Люлько.

Рецепт домашнього хумусу

  • Час: 80 хвилин
Інгредієнти:
 – 560 грамів відварного нуту;
 – 150 грамів води у якій варився нут (аквафаба);
 – 10 грамів солі;
 – 15 грамів часнику;
 – 20 мілілітрів лимонного соку;
 – 70 грамів оливкової олії;
 – 20 грамів кунжутної олії;
 – 100 грамів пасти тахіні;
 – 100 грамів арахісової пасти.

Приготування:

  • Якщо ви обрали для приготування сухого нуту слід попередньо його замочити на ніч та відварити до м'якого стану.
  • Всі інгредієнти перебиваємо до однорідної маси в блендері.
  • Подаємо з грінками чи овочами.
  • Хумус можна посипати спецією сумах та полити олією за бажанням.

Нехай смакує!

Автор: Богданна Рибак