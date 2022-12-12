Зірка будь-якої вечірки: готуємо домашній хумус

Хумус популярна закуска єврейської кухні, яка також дуже полюбилася українцям. Щоб і ви могли ласувати нею хоч щодня, ми дібрали перевірений рецепт.

Хумус – це пастоподібна начинка, яку готують з відвареного або консервованого нуту, кунжутної пасти (тхіни, або тахіни) та спецій.

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Зазвичай його подають з лавашем, мацою, або лаффе (обсмажений тонкий лаваш). Ми полюбляємо хумус з овочами, фалафелем та хлібцями чи тостами. Готувати хумус зовсім не важко, а перевіреним рецептом залюбки поділився український шеф-кухар Микола Люлько.

Рецепт домашнього хумусу

Час: 80 хвилин

– 560 грамів відварного нуту;– 150 грамів води у якій варився нут (аквафаба);– 10 грамів солі;– 15 грамів часнику;– 20 мілілітрів лимонного соку;– 70 грамів оливкової олії;– 20 грамів кунжутної олії;– 100 грамів пасти тахіні;– 100 грамів арахісової пасти.

Приготування:

Якщо ви обрали для приготування сухого нуту слід попередньо його замочити на ніч та відварити до м'якого стану.

Всі інгредієнти перебиваємо до однорідної маси в блендері.

Подаємо з грінками чи овочами.

Хумус можна посипати спецією сумах та полити олією за бажанням.

Нехай смакує!