Користь своїми руками: як приготувати молочний кефір вдома
Джерело:The Spruce Eats
Кефір – це особливий напій, який окрім смаку приємно тішить своїми корисними властивостями. Не обов'язково купувати його в магазині, адже приготувати його не так складно, як може здатися на перший погляд.
Смак домашнього молочного кефіру дещо кислуватий, дещо нагадує звичний питний йогурт. Його головна особливість – кремовість та легка "шипучість".
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Для його приготування знадобляться молочні кефірні зерна, які продаються у вигляді сухих білих гранул. Їх можна використовувати багато разів, тож придбавши їх раз, ви зможете готувати домашній кефір хоч кожного дня.
Рецепт домашнього молочного кефіру
Час: 5 хвилин + 24 години для ферментації
Порцій: 1
Готуємо кефір вдома / Фото Absolutely Flavorful
Інгредієнти:
- 1 чайна ложка кефірних молочних зерен;
- 1 склянка сирого або незбираного молока.
Приготування:
- Розмішуємо кефірні зерна з молоком у півлітровій банці. Накриваємо тонкою тканиною або папером, закріплюємо гумкою.
- Ставимо банку у темне тепле місце та залишаємо бродити на 24 години. Якщо температура нижче 20 градусів – процес бродіння може зайняти 2 дні.
- Після процесу бродіння кефір повинен мати чіткі шари.
- Проціджуємо рідину за допомогою дрібного ситечка або марлі.
- Проціджений кефір переливаємо у банку, щільно закриваємо та залишаємо у холодильнику на 10 днів.
- Кефірні зерна можна використовувати повторно.