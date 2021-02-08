Як приготувати домашній майонез для салатів – рецепт від Лізи Глінської

Кондитер та суддя "Мастер шеф. Професіонали" 1 сезону Єлизавета Глінська заправляє салати тільки домашнім майонезом, котрий готує власноруч з ретельно вимитих яєць. Гайда готувати разом!
Єлизавета Глінська поділилась зі своїми шанувальниками рецептом справжнього домашнього майонезу на своїй сторінці у соцмережі інстаграм. Майонез без консервантів та домішок, приготований власноруч чудово підійде для заправки салатів.
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Як приготувати справжній домашній майонез для салатів
Інгредієнти:
– 40 г яєчного жовтка;
– 1 ч. л гірчиці;
– 300-320 мл олії;
– 1 ч. л лимонного соку;
– сіль;
– 100 г білого йогурту або нежирної сметани.
- Ретельно помийте яйця, розділіть жовток та білок.
- У глибокій мисці або чаші блендера з'єднайте жовток та гірчиці – збийте до однорідної маси.
- Тоненькою цівкою вливайте до яєчної маси олію та продовжуйте збивати суміш.
- Додайте частину сметани – збийте блендером. Вичавіть лимонний сік та знову вливайте залишки олії – продовжуйте збивати до пишної однорідної маси.
- Доведіть майонез до смаку спеціями та перемішайте. Смачний домашній майонез готовий – смачного!