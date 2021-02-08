Як приготувати домашній майонез для салатів – рецепт від Лізи Глінської

Кондитер та суддя "Мастер шеф. Професіонали" 1 сезону Єлизавета Глінська заправляє салати тільки домашнім майонезом, котрий готує власноруч з ретельно вимитих яєць. Гайда готувати разом!

Єлизавета Глінська поділилась зі своїми шанувальниками рецептом справжнього домашнього майонезу на своїй сторінці у соцмережі інстаграм. Майонез без консервантів та домішок, приготований власноруч чудово підійде для заправки салатів.

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Як приготувати справжній домашній майонез для салатів

Ретельно помийте яйця, розділіть жовток та білок. У глибокій мисці або чаші блендера з'єднайте жовток та гірчиці – збийте до однорідної маси. Тоненькою цівкою вливайте до яєчної маси олію та продовжуйте збивати суміш. Додайте частину сметани – збийте блендером. Вичавіть лимонний сік та знову вливайте залишки олії – продовжуйте збивати до пишної однорідної маси. Доведіть майонез до смаку спеціями та перемішайте. Смачний домашній майонез готовий – смачного!

– 40 г яєчного жовтка;– 1 ч. л гірчиці;– 300-320 мл олії;– 1 ч. л лимонного соку;– сіль;– 100 г білого йогурту або нежирної сметани.