Рецепт домашнього майонезу від шеф-кухаря Володимира Ярославського: ресторанний варіант

Джерело:Володимир Ярославський
Надзвичайний смак та жодних консервантів – Володимир Ярославський навчить вас як готувати справжній домашній майонез.
Відомий шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділився рецептом справжнього домашнього майонезу.
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Все більше людей відмовляються від вживання магазинних соусів, в тому числі й від майонезу. Володимир Ярославський запропонував читачам приготувати домашній майонез власноруч із жовтків.
Домашній майонез не містить консервантів, пальмової олії та інших шкідливих інгредієнтів – до складу входять тільки домашні продукти.
– Дуже ретельно обробляйте яйця перед використанням. Обирайте тільки цілі й замочуйте їх в розчині соди, або оцту на 20 хвилин (1 літр води 25 г соди чи 50 оцту) потім промийте водою.
– Найкраща олія для майонезу з виноградних кісточок. Можна використовувати рафіновану: кукурудзяну, соняшникову і навіть оливкову.
– Ваш майонез стане густішим після холодильника за 2-3 години.
– Замість води чи молока можна додати до майонезу більше йогурту або навіть сметани – дуже смачно і звісно змінює смак.
– Вживати майонез з молоком можна 2 дні.
– З водою, йогуртом, чи сметаною – 5-7 у холодильнику.
Грайтеся зі смаком додаючи зелень, часник, спеції та навіть соєвий соус – іноді бувають неймовірні смаки
майонезу, – відзначив Володимир Ярославський.
Отож, не зволікайте, а мерщій готувати домашній майонез на жовтках за рецептом талановитого шеф-кухаря Володимира Ярославського.